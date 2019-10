ANAF lasă piloţii de luptă fără zborurile de antrenament. Forţele Aeriene, obligate să plătească acciză pentru kerosen

Aflate în plin proces de trecere la modernele dotări de tip NATO, Forţele Aeriene Române nu pot îndeplini în prezent una dintre condiţiile operaţionale impuse de standardele aliate. Este vorba de numărul de ore de zbor de antrenament pe care piloţii români de F-16 Fighting Falcon din cadrul Escadrilei 53, Baza 86 Aeriană Feteşti, dar şi colegii lor care operează bătrânele MIG 21 Lancer, nu le mai pot face pentru că Forţele Aeriene Române au fost văduvite de peste 30 de milioane de lei din suma alocată pentru petrolul de aviaţie. Concret, în luna septembrie a acestui an, printr-o decizie de impunere care nu se încadrează în normele legale, spun experţii în domeniu, furnizorul de combustibil al Forţelor Aeriene a fost obligat să plătească către stat acciza pe acest combustibil, iar acesta la rândul său a facturat suma către MApN.

Timp de patru ani nu s-au plătit accize

Până în anul 2018, printr-un contract de 4 ani, Forţele Aeriene au fost alimentate cu petrol de aviaţie de către compania Petrom Aviation. Militarii achiziţionau combustibilul fără să achite accize, aşa cum se stipulează în normele de metodologice de aplicare ale Codului fiscal impuse prin Hotărârea de Guvern numărul 1 din 6 ianuarie 2016. Astfel, în acest act normativ, la punctul 92, se arată negru pe alb că “livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie se efectuează la preţuri fără accize către: (...) instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională”.

„O astfel de taxare a livrărilor de combustibil pentru MApN iese din cadrul legii.“



Gabriel Biriş, fost secretar de stat şi coordonator al Departamentului de Legislaţie Fiscală din Ministerul Finanţelor

Controlul şi decizia de impunere

La finalizarea contractului cu Petrom Aviation, în anul 2018, militarii au organizat un proces de achizitie publică care a fost câştigat de o firmă din Ploieşti, SC Jet Fly Hub SRL, care a şi început imediat livrările. În mod ciudat, după un control demarat în luna aprilie a acestui an, în pofida prevederilor din legislaţia fiscală amintite mai sus, inspectorii fiscali din Prahova au emis o decizie de impunere prin care compania furnizoare era obligată să plătească accize de peste 30 de milioane de lei. La rândul ei, SC Jet Fly Hub SRL a facturat suma către MApN şi, după mai multe demersuri nereuşite pe lângă autorităţile fiscale, militarii au fost nevoiţi să vireze banii, care în final au ajuns la în conturile statului.





Conform unor surse militare, din această cauză, în depozitele Forţelor Aeriene se mai află acum numai cantităţile de combustibil necesare pentru misiunile de poliţie aeriană, dar nu şi cele pentru antrenamentele pe care piloţii trebuie să le facă zi de zi.

Despre ilegalitatea taxării

Avocatul Gabriel Biriş, fost secretar de stat şi coordonator al Departamentului de Legislaţie Fiscală din Ministerul Finanţelor în Guvernului Cioloş până în septembrie 2016, spune că, în mod categoric, acciza a fost impusă ilegal de către autorităţile fiscale. „Măsura încalcă foarte clar legislaţia. În mod normal, furnizorul de combustibil ar fi trebuit să conteste în instanţă decizia. Şi în proces putea interveni şi MApN ca parte pentru că o astfel de taxare iese din cadrul legii”, a precizat pentru “Adevărul” expertul Gabriel Biriş.

Şi senatorul USR Nicu Fălcoi, membru al Comisiei de apărare din Senat, consideră că MApN nu poate fi astfel taxat. „Firesc este ca instituţiile din domeniul apărării, siguranţei şi ordinii publice să nu plătească accize. E anormal ceea ce a făcut Guvernul PSD. Cred că din lipsă de bani la buget s-a recurs la treaba asta”, a precizat pentru “Adevărul” senatorul USR Nicu Fălcoi.

A rândul lui, avocatul Adrian Cuculis confirmă faptul ca taxarea Forţelor Aeriene este ilegală, dar identifică şi o cale de soluţionare a problemei. „Este în mod clar un caz de necunoaştere a legii. Şi atunci când acest lucru se întâmplă cu un organ de reglementare şi control este chiar dezastruos. Eu ştiu ce au făcut, s-au uitat la articolul din Codul fiscal, la scutiri pentru produsele energetice şi energia aferentă şi dacă acolo nu scria clar militar, s-au gândit că nu ar fi scutite de la accizare aceste entităţi. Nu au făcut un minim de cercetare, în normele metodologice, să vadă concret că nu se accizează aceste tipuri de activităţi, destinate bunului mers al Armatei. Astfel, ANAF a venit, a făcut controlul, a constatat, în mod eronat evident, că trebuie să fie accizată livrarea de combustibil către MApN şi prin urmare a emis un raport de inspecţie fiscală şi o frumoasă decizie de impunere. Ambele documente administrative ar fi trebuit să fie atacate în instanţă. Mai există o variantă, Codul fiscal are o secţiune de restituire acize. Ar trebui ca MApN şi firma furnizoare să facă cerere de restituire a accizei plătite”, a subliniat avocatul Adrian Cuculis.

Standarde obligatorii de antrenament

Conform standardelor alianţei, pentru a fi gata de luptă, piloţii români de F-16, care zboară sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray” (Noi prădăm, ei se roagă-n.red.), trebuie să aibă la activ în jur de 200 de ore de zbor pe aceste aparate. În plus, conform stadardelor NATO, ulterior, antrenamentele sunt obligatorii pentru că, un pilot trebuie să treacă prin diverse faze de pregătire pentru ca, în final, să poată executa o întreagă varietate de misiuni cu această aeronavă. Acest lucru se face pas cu pas şi după o planificare riguroasă.

200 de ore de zbor trebuie să facă un pilot de F-16 Fighting Falcon numai în formarea iniţială