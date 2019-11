Acuzaţii grave în scandalul de la Spitalul Gomoiu: „S-au furat 15-20 de milioane de euro. E grup infracţional organizat”

Lavinia Coţofana susţine că neregulile au fost semnalate şi de Corpul de Control al Guvernului, care a întocmit un raport în noiembrie 2017, ignorat însă de Gabriela Firea.

Coţofană a făcut şi o plângere penală, din calitatea pe care o avea în ASSMB, însă spune că nu este sigură că această a ajuns la DNA, pentru că directorul Administraţiei Spitalelor i-a spus că întâi să vadă ce răspuns primeşte de la Primăria Capitalei în legătură cu acest lucru.

"Directorul juridic constată, întocmeşte plângerea penală şi merge la director. Directorul trebuie să sesizeze Parchetul. Plângerea nu trebuia să ajungă la Primărie, dar asta e procedura lor internă (în ASSMB - n.red.)", a declarat Coţofană, într-o emisiune la Libertatea.ro.

Coţofană susţine că se poate spune că este vorba de un grup infracţional organizat şi că, doar din ce estimează ea, care nu a avut acces la toate documentele, ar fi vorba de un furt de 15-20 milioane de euro.

"Convingerea intimă este că vorbim de un grup infracţional organizat. Dl. Savin a dat afară experţîi angajaţi, le-a spus că nu mai au acces la documente", a acuzat fostul judecător.

Întrebată cine conduce acest grup infracţional organizat, a răspuns: "Nu aş putea să spun, dar există o coordonare, eu îi reprezentăm şi mi-era foarte foarte greu să obţîn documente".

Coţofană susţine că, pentru că a descoperit şi a vrut să acţioneze în legătură cu multele nereguli găsite, a fost înlăturată din funcţie, decizie de care a fost anunţată ieri, când era la spital unde tocmai murise mama să. În plus, nereguli grave sunt şi la ASSMB, spune Coţofană, care acuză că sunt aduşi oameni agreaţi de Gabriela Firea şi apropiaţii ei pe salarii mult mai mari decât ar avea voie legal să primească.

Astfel, ea arată că Turkes Ablachim, care este director general adjunct medical în cadrul ASSMB şi despre care spune că este prietenă Gabrielei Firea, ar fi plătită cu 25.466 de lei pe luna din bani publici, deşi grilă salarială e plafonată la 13.000 de lei. Despre acest lucru spune că Gabriela Firea ştie foarte bine, pentru că inclusiv ministrul Sănătăţii Sorina Pintea i-ar fi zis.





Cine e Lavinia Coţofană

Lavinia Coţofană a fost exclusă din magistratură în octombrie 2017. Ea activase că judecător la Judecătoria Arad.

Potrivit CSM, Coţofană este acuzată că i-ar fi permis soţului, un avocat condamnat la o pedeapsa cu suspendare într-un dosar de corupţie, să vină în biroul de la judecătorie, unde i-ar fi acordat acces la date confidenţiale. Înainte de a intră în magistratură, Lavinia Coţofană a fost timp de 11 ani ofiţer SRI.

Ea a intrat în atenţia publicului, după ce în 2016 a candidat pentru un post de membru CSM. A declarat atunci că deţine bijuterii cu platină, diamante şi pietre preţioase, dar şi ceasuri scumpe, în valoare totală de 248.000 de euro. Doar unul dintre inelele cu diamant valorează 70.000 de euro. Ea spunea că aproape toate bijuteriile au fost achiziţionate în perioada 2002-2014, când era ofiţer SRI, iar o parte dintre bunuri au fost moştenite sau primite că donaţii de la mama şi bunica.





”Averea mea e dobândită legal. Femeile frumoase şi inteligente primesc şi cadouri. Mi-au făcut cadouri bărbaţii, apoi soţul meu. Eu nu am ascuns nimic. Poate sunt unii care nu-şi trec averea pe declaraţie. Eu nu cred că un judecător bun trebuie să fie sărac. Eu am moştenit ce am sau am primit cadouri, cum v-am spus, în perioada în care am fost ofiţer SRI. Soţul meu este la a patra căsătorie, a avut partaje, aşa că bunurile declarate sunt ale mele. Mă tot atacă lumea că ba cu faptul că am fost ofiţer SRI, ba că soţul meu a fost condamnat la patru ani cu suspendare pentru evaziune fiscală. După condamnarea soţului meu mi s-a sugerat să divorţez de formă. Nu vreau, pentru că nu cred în vinovăţia soţului meu şi de altfel am promovat o cale extraordinară de atac” a spus judecătorul Lavinia Nicoleta Coţofană, într-un interviu acordat unei publicaţii.