Şeful Poliţiei Române, noi declaraţii despre scandalul plăcuţelor anti-PSD: Şoferul a intrat legal în ţară, dar imoral

Şeful Poliţiei Române, chestorul Ioan Buda, a făcut noi declaraţii, miercuri dimineaţă, cu privire la cazul şoferului cu numere anti-PSD, despre care a spus că a intrat legal în ţară. Totuşi, în opinia şefului poliţiei, gestul şoferului ar fi imoral, iar acesta a fost sancţionat din alte motive, nu pentru că numerele sale de înmatriculare nu conţineau nicio cifră.







„În ţară a intrat legal, din punct de vedere al plăcuţelor de înmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru că avea acea sintagmă pe plăcuţele de înmatriculare, vulgară. După intrarea în ţară, la două, trei zile, în spaţiul public a ajuns această problemă: că există un autoturism care circulă în România cu plăcuţe de înmatriculare cu acea sintagmă murdară. Noi am luat măsuri de a-l identifica şi am discutat pe canalele noastre de comunicare poliţienească. Am primit un răspuns de la autorităţile suedeze prin care ne informează că plăcuţele de înmatriculare nu sunt valabile decât pe teritoriul statului suedez“, a declarat Ioan Buda.



El admite că a intrat în vigoare şi în România Convenţia de la Viena, maşinile cu număr de înmatriculare format doar din litere având dreptul de a circula pe teritoriul ţării noastre. Întrebat de ce a fost sancţionat Răzvan Ştefănescu, şeful Poliţiei Române a răspuns că aceste măsuri luate de poliţie au venit în urma unor sesizări primite de la cetăţeni.





Reamintim că Răzvan Ştefănescu, proprietarul autoturismului Audi înmatriculat în Suedia cu numere de înmatriculare anti-PSD a rămas, ieri dimineaţă, fără permis de conducere şi riscă să facă chiar închisoare, pe motiv că ar fi circulat cu o maşină cu numere ilegale în România. Oficialii Poliţiei au încercat să explice decizia de a-l sancţiona pe şofer, dar în loc să lămurească lucrurile, au aruncat şi mai multă confuzie în jurul cazului.

Concret, directorul adjunct al Direcţiei Poliţiei Rutiere, comisarul Marian Badea, a invocat Convenţia ONU de la Viena, din 1968, care stipula, la momentul ratificării de către România (în 1980 – printr-un decret dat de Nicolae Ceauşescu-n.r.), că numerele de înmatriculare trebuie să aibă în componenţă neapărat şi cifre. Ceea ce nu ştia oficialul Poliţiei este că în 2016, ONU a modificat Convenţia, iar acum permite şi numere de înmatriculare formate doar din litere.