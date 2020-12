3.000 de Dacia Spring s-au vândut înainte de lansarea livrărilor. Ce preţ ar putea avea modelul electric

Cu toate că Renault nu a început livrările, operatorul francez de închirieri de autoturisme E.Leclerc a comandat deja 3.000 Dacia Spring electrice la pachet cu 1.000 de Renault Zoe. Unul dintre obiectivele tranzacţiei este de a oferi noul model Dacia Spring în toate cele 504 puncte de închiriere pe care E.Leclerc le are în Franţa, începând cu 1 martie 2021. Renault a comunicat că prin acest contract îşi respectă promisiunea de a lansa Dacia Spring Electric la începutul anului 2021, dar iniţial numai într-o versiune de car-sharing. Persoanele fizice ar trebui să poată comanda vehiculul „înainte de vară”, dar este de aşteptat ca livrările să nu înceapă până în toamna anului 2021, arată electrive.com.

E.Leclerc şi Grupul Renault au cooperat pentru extinderea mobilităţii electrice încă din 2010, iar la început, colaborarea s-a concentrat în principal pe Renault Zoe. În calitate de semnatar al cartei „100.000 de puncte de încărcare” sponsorizată de Ministerul Transporturilor din Franţa, E.Leclerc a anunţat în octombrie 2019 că îşi va extinde flota de maşini de închiriat electrice până la 10.000 de vehicule până în 2025.

Emisii zero, preţ moderat

„Mă bucur că putem încuraja clienţii noştri să adopte într-o scară atât de mare mobilitatea electrică. (...) Spring este un compromis între poluarea 0 şi un preţ moderat de achiziţie. Datorită Grupului Renault şi mărcii sale Dacia, vom putea oferi preţuri mai mult decât accesibile clienţilor. Spring este un adevărat pas înainte, pentru a construi piaţa vehiculului ecologic al viitorului”, a declarat după semnarea contractului Michel-Edouard Leclerc, preşedintele comitetului de strategie al E.Leclerc.

La rândul lui, Luca de Meo, CEO al Groupe Renault, a arătat că Spring poartă un rol important în strategia de piaţă a Dacia. „E.Leclerc şi Dacia oferă clienţilor alternative ieftine, de înaltă calitate şi la un nivel nivel de 0 emisii. Oferind spre închiriere maşini Dacia Spring, care sunt cele mai ieftine vehicule electrice din Europa, E.Leclerc deschide uşa mobilităţii electrice pentru toată lumea. Acesta este un parteneriat interesant, care va contribui la un alt angajament pe care îl împărtăşim: construirea unei societăţi fără carbon” a declarat Luca de Meo.

Autonomie de 295 de kilometri în ciclu urban

Dacia a lansat Dacia Spring la mijlocul lunii octombrie, iar Grupul Renault vrea să o poziţioneze pe piaţă drept „cea mai ieftină maşină electrică de oraş de pe piaţa europeană”. Modelul are o putere de 33 kW şi o baterie cu 26,8 kWh. Potrivit producătorului, Spring are o autonomie în ciclul de testare WLTP de până la 225 de kilometri, dar în ciclu urban aceasta poate creşte până la 295 de kilometri. În acelaşi timp, puterea motorului poate fi limitată de şofer, ceea ce aduce un plus de autonomie.

Dacia Spring are 3,73 metri lungime, 1,62 metri lăţime şi 1,49 metri înălţime, iar ampatamentul de 2,42 metri ar trebui să ofere suficient spaţiu pentru pasagerii mai înalţi. Portbagajul are peste la 300 de litri, dar ajunge la 600 de litri cu spătarele bachetelor spate rabatate. Dacia intenţionează să lanseze o versiune specială cargo cu 800 de litri de spaţiu de încărcare la o dată ulterioară.

Dacă maşina este conectată la un alimentator de 3,7 kW, timpul de încărcare este mai mic de opt ore, dar acesta scade la cinci ore dacă este cuplată la un adaptor de putere dublă. Un încărcător de 30 kW va fi, de asemenea, disponibil ca opţiune, dar această putere nu va fi furnizată pe tot parcursul procesului de încărcare, din cauza dimensiunii relativ modeste a bateriei. În acest caz, maşina va atinge o încărcare de 80% în mai puţin de o oră.

Rabla Plus o face cea mai ieftină Dacia de pe piaţă

Deşi preţul Dacia nu a fost încă făcut public, există totuşi câteva indicii. În octombrie, site-ul web al Dacia din Ungaria a afişat un preţ de 6,49 milioane de forinţi fără subvenţii, adică aproximativ 17.835 de euro. La un asemenea preţ şi având în vedere şi subvenţia de 10.000 de euro din cadrul Programului Rabla Plus, Spring va putea fi cu adevărat un succes pe piaţa din România şi nu numai. Astfel, Spring va fi achiziţionat cu numai 7.835 de euro, în timp ce preţurile pentru noile Logan, Sandero şi Sandero Stepway se ridică la cel puţin 8.400 de euro, 8.600 de euro sau 12.050 de euro. Practic, cu subvenţia Rabla Plus, Spring va fi cel mai ieftin model Dacia de pe piaţă.