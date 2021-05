Poliţiştii bucureşteni au amendat şoferii şi motocicliştii foarte zgomotoşi

Potrivit unul comunicat al Poliţiei Române, "în data de 21 mai a.c. un bărbat în vârstă de 34 de ani, a condus un autovehicul în zona Piaţa Constituţiei, iar în urma controlului efectuat de poliţiştii rutieri în colaborare cu inspectorii RAR s-a constatat faptul că autovehiculul prezintă modificări neomologate, care nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului şi anume are montat un motor cu capacitate ciclindrică mai mare decât cea menţionată în certificatul de înmatriculare, prezintă modificări la tobă finală a sistemului de evacuare a noxelor, poluând fonic, anvelopele au alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului şi sunt uzate peste limita legală admisă, parbrizul este fisurat şi are montate lumini de altă culoare.

Şoferul a fost amendat contravenţional şi i s-a reţinut reţinerea certificatului de înmatriculare şi plăcuţele.

Un alt bărbat, în vârstă de 35 de ani, a fost depistat conducând o motocicletă în zona Piaţa Constituţiei, iar în urma controlului efectuat de către poliţiştii rutieri în colaborare cu inspectorii din cadrul RAR, s-a constatat faptul că motocicleta are montată la sistemul de evacuare a noxelor o toba finală ce nu este omologată pentru circulaţia pe drumurile publice, producând zgomot excesiv.

În plus, lipsea lampa de iluminare a numărului de înmatriculare, placuţa cu numărul dr inmatriculare este fixată necorespunzător şi are altă culoare decât cea menţionată în cartea de identitate a vehiculului. De asemenea are inspecţia tehnică expirată.

Amenzile aplicate au totalizat 19.000 de lei. Potrivit reprezentanţilor poliţiei, acest tip de acţiuni va continua.