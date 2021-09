Nicuşor Dan, despre primele 11 luni din mandatul său de primar: „Când ai un bolnav la terapie intensivă, încerci să îl ţii în viaţă, mai mult decât încerci să îl cosmetizezi”.

"Eu, când am venit în administraţia asta, am preluat nişte proiecte care sunt utile, dar care nu rezolvă problema de ansamblu a oraşului. Pasajul de la Doamna Ghica rezolvă intersecţia, dar nu rezolvă traficul din Bucureşti. Când ai multitudinea asta de probleme, când ai un bolnav la terapie intensivă, încerci să îl ţii în viaţă, mai mult decât încerci să îl cosmetizezi. Cam ăsta este rezumatul acestor 11 luni”, a declarat primarul general al Capitalei, miercuri seară, la TVR.

Nicuşor Dan a arătat că administraţia locală a avut conturile blocate, din cauza datoriilor, din august 2020 până în primăvara 2021 şi că angajaţii primăriei au făcut un "efort uriaş" pentru a nu ajunge în situaţia în care să nu poată plăti combustibilul pentru transportul public sau în care primăria să nu poată face investiţiile asumate pentru Euro 2020.

Edilul a susţinut că, în unele aspecte din activitatea administraţiei, companiile municipale înfiinţate în mandatul Gabrielei Firea au reprezentat "obstacole".

Nicuşor Dan a promis că peste doi ani cele 12 parcuri ale Primăriei Generale vor arăta "aşa cum trebuie să arate un parc", el menţionând că vor exista bani de investiţii fiindcă până atunci se vor fi achitat datoriile lăsate de fosta administraţie.

În ultimele 11 luni, de la schimbarea primarului general, 15 kilometri din reţeaua principală de termoficare a Capitalei au fost reabilitaţi, acestora adăugându-se alţi kilometri din reţeaua secundară, conform datelor prezentate de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan. Din reţeaua principală mai rămân de reabilitat încă 900 de kilometri.

Dan anunţă că administraţia a realizat pe timpul verii reviziile pe reţea, însă nu sunt excluse avariile. "Iarna asta va fi puţin mai bine decât iarna trecută. (...) Asta nu înseamnă că această reţea, care are 50 de ani, nu o să crape iarna asta, din păcate", adaugă el.

"E nevoie de (reabilitare pe - n.r.) toată reţeaua de o mie de kilometri, minus să spunem, 50-60 care s-au făcut în ultimii 10 ani. Din cauza acestor proceduri pe care trebuie să le urmăm în administraţia publică poţi doar să începi azi, ca să faci peste un an, un an şi jumătate, doi. Ce am reuşit noi să facem a fost pe de o parte să semnăm acel contract cu Comisia Europeană pentru 210 kilometri, 300 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că, începând din primăvară, avem front larg de lucru pentru a schimba 210 kilometri”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri seară, la TVR.

Întrebat dacă există riscul de avarii majore, edilul a răspuns: "Când ai o instalaţie şi de producţie şi de transport care are 50 de ani, nu poţi să prevezi niciodată ce se poate întâmpla".

El a adăugat că la sfârşitul mandatului său o să fie "mult, mult mai bine" în ceea ce priveşte termoficarea Capitalei, el explicând că este optimist în ceea ce priveşte reunirea Termoenergetica cu ELCEN şi în privinţa accesării de bani europeni pentru producţia şi transportul agentului termic.