Gabriela Firea: Nu aş fi avut cum să fiu de acord cu scoaterea bucureştenilor de peste 65 de ani de acasă şi transferul acestora în carantină

„În Capitală sunt 483.000 de persoane peste 65 de ani cu buletin de Bucureşti. Alte câteva zeci de mii cu acte de identitate în alte judeţe ale ţării. Bunici care îşi cresc nepoţii bucureşteni, de regulă. În Capitală sunt aproximativ 20.000 de locuri de cazare în 114 hoteluri. Şi din acest punct de vedere, al imposibilităţii practice, nu aş fi avut cum să fiu de acord cu scoaterea bucureştenilor de peste 65 de ani de acasă şi transferul acestora în carantină, la hotel. Acesta este doar un motiv tehnic”, a scris, marţi, Gabriela Firea pe Facebook.





Potrivit acesteia, ”cel mai important este motivul uman şi de confort psihic”.





„Cu o igienă personală atentă şi cu o renunţare la vizite, socializări, cu ieşiri scurte doar pentru cumpărături, cu protecţie (masca, mănuşi), distanţă socială etc, se pot obţine aceleaşi rezultate că şi în carantină. Ştim bine că şi carantină presupune riscurile sale. Practic, sută la sută nu este nimeni şi nicăieri ferit complet de contaminare. Nu ne putem ascunde toţi în medii sterilizate. Nu ştiu cine a venit cu ideea carantinei la hotel a persoanelor de peste 65 de ani şi când, în ce luna. Circulă nişte informaţii dar nu ştim cât sunt de veridice. Ceea ce vreau să spun este că nu am fost consultată şi nici informată despre o astfel de măsură. Mă văd nevoită să fac această precizare pentru că am primit foarte multe mesaje în ultimele două zile pe acest subiect”, a mai scris Firea.





Aceasta este de părere că ”mai multă atenţie la informaţiile cu impact social imens nu ar strică”.





„Tragem o concluzie din spaima acestor zile, cauzată de expunerea publică a scenariului aproape apocaliptic al carantinarii tuturor persoanelor de peste 65 de ani, a la longue: mai multă atenţie la informaţiile cu impact social imens nu ar strică. Riscăm să-i imbolnavim de inima pe cei pe care vrem să-i apărăm de corona! Stresul, anxietatea, spaima sunt la fel de periculoase că un virus fără vaccin! Provoacă scăderea imunităţii, depresia, îmbolnăvirea”, a mai scris primarul general.





Gabriela Firea consideră că doar într-un fel se ”poate ieşi din acest război de tip nou: testare extinsă alături de măsuri de igienă personală şi comunitară, protecţia cadrelor medicale, dotarea spitalelor şi pregătirea treptată, precaută, din iunie, de revenirea la normalitate”.