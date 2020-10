Firea îl sfidează pe Nicuşor Dan cu o fotografie din biroul Primăriei Capitalei: Sunt încă aici. Şi îmi place

"I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it (Sunt încă aici. Încă muncesc. Tot ca oţelul. Şi îmi place", a scris Gabriela Firea pe Facebook, joi seară.

Ea a postat şi o fotografie cu ea, în birou.

Primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat, joi, că preluarea mandatului de primar va mai întârzia cel puţin o săptămână, după ce au fost făcute 52 de apeluri la validarea mandatului său. ”Se cere nici mai mult nici mai puţin decât reluarea alegerilor locale în Bucureşti”, a anunţat Nicuşor Dan, acuzând PSD că a depus apelurile, care sunt ”copy-paste”.