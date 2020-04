Activistul rom Ciprian Necula, despre incidentele grave de Paşte: „Scandalagiii le oferă rasiştilor exemple şi oamenilor de bună credinţă îndoieli“

„Frustrare. Asta am simţit în legătură cu incidentele violente din ziua de Paşte – ştiţi dvs, ziua aceea din an în care primim lumină spirituală şi în care speranţa se reaprinde. Iniţial am simţit furie, căci am văzut abuzurile şi violenţa poliţiei, nu ştiu dacă e defect profesional sau, pur şi simplu, asta mi-a fost dat să văd. Ulterior, cu toată echipa organizaţiei Aresel, am trăit frustrarea.

Am fost dezarmaţi, căci oricât de activişti am fi noi pentru drepturile romilor, nu am putea niciodată să susţinem violenţa şi nici să tragem o politichie ieftină, adesea folosită în spaţiul mioritic, prin care să spunem că era altceva, pixelul albastru, unghiul de filmare sau mai ştiu eu ce justificare de acest tip“, a spus Ciprian Necula pentru Libertatea.

„Împreună cu colegii mei de la Aresel am descoperit că au existat şi motive pentru intervenţiile autorităţilor în toate localităţile în care au existat incidente. Baza conflictului a reprezentat-o alcoolul şi „şmecheria”. Indivizi care s-au pregătit din timp, fără nici un fel de respect pentru comunitatea lor sau pentru societatea noastră, să organizeze petreceri transmise „live” pe Facebook, în faţa unui virus mortal, să îi vadă lumea cât de şmecheri sunt ei în detrimentul sutelor de mii de romi care au ales să se supună legii. Am fost dezarmaţi de generalizările pe care le-am citit pe reţelele de socializare, invocările unor criminali de război precum Antonescu sau Hitler - în ziua Paştelui -, şi noi am considerat că indivizii respectivi au comis fapte reprobabile. Dar de aici până la a dori moartea tuturor romilor, într-un contextul celei mai profunde sărbători creştine, ar trebui să dea de gândit autorităţilor care se ocupă de subiectul securitate naţională.

Scandalagiii le oferă rasiştilor exemple şi oamenilor de bună credinţă îndoieli. Am fost dezarmaţi pentru că noi sperăm să organizăm civic şi politic romii, sperăm ca aceştia să formeze un bloc civic puternic, unitar, bazat pe principiile echităţii, sperăm să mobilizăm şi remobilizăm romii pentru ca vocea lor să conteze“, a adăugat activistul.

Mai multe echipaje de poliţişti, jandarmi şi luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale au intervenit, duminică seară, pentru a aplana un conflict izbucnit în Sectorul 5 al Capitalei, între mai multe persoane. În timpul intervenţiei, a fost folosit armamentul din dotare, fără a exista persoane rănite, iar mai mulţi dintre cei implicaţi sunt duşi la audieri.