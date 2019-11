Taxa Oxigen. Forma finală a noii dări impuse de Primăria Capitalei a fost publicată. Cât plăteşti dacă maşina poluează

Potrivit hotărârii, aplicarea vinietei pentru maşinile Euro 4 se va face de la 1 ianuarie 2021. De asemenea, din 2022, maşinile non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 nu vor mai avea acces în oraş, iar cele Euro 3, din 2024.

Hotărârea va impune o restricţionare a circulaţiei începând cu 1 ianuarie 2020 (2021 pentru Euro 4) pentru maşinile care poluează (masă totală sub cinci tone), pe principalele artere ale Bucureştiului. Restricţia se va aplica de luni până vineri, de la 7:00 la 22:00 şi va fi însoţită de taxarea traficului poluant din centrul Bucureştiului.

Potrivit Primăriei Capitalei, peste 1,6 milioane de maşini non-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 şi Euro 4 sunt înmatriculate în Bucureşti şi judeţul Ilfov, mai mult de o treime fiind intens poluante.

Cât costă taxa

Pentru maşinile non-Euro, taxa pe 1 an este de 1.900 de lei, cea pe 6 luni 1.100 de lei, cea pe o lună 300 de lei şi cea pentru o singură zi 15 lei. În cazul maşinilor Euro 1, taxa pentru o zi rămâne tot de 15 lei, dar scade la 250 de lei pentru o lună, la 1.000 de lei pentru 6 luni şi la 1.700 de lei pentru 1 an. Similar, pentru maşinile Euro 2, taxa pentru o zi este tot de 15 lei, dar cea pentru o lună este de 200 de lei, cea pentru 6 luni de 900 de lei şi cea pentru 1 an este de 1.500 de lei.

Şoferii maşinilor Euro 3 vor scoate din buzunar 5 lei pentru o zi, 100 de lei pentru o lună, 450 de lei pentru 6 luni şi 700 de lei pentru un an, în timp ce şoferii maşinilor Euro 4 vor fi taxaţi cu 5 lei pentru o zi, 80 de lei pentru o lună, 350 de lei pentru 6 luni şi 500 de lei pentru un an.

Care sunt sancţiunile

Hotărârea prevedea amenzi între 1.500 şi 2.000 de lei pentru cei care sunt obligaţi să plătească taxa şi nu o fac. Prevederea înjumătăţirii amenzii dacă aceasta este plătită în termen de 15 de zile se aplică. Poliţiştii locali, cei care activează în cadrul Brigăzii Rutiere, dar şi împuterniciţii direct ai Primăriei pot să aplice amenda. Verificările vor fi realizate prin sisteme video, inexistente deocamdată în Bucureşti pentru a verifica automat plata taxei, ori direct în trafic de către cei care pot aplica legal amenda.

Maşinile scutite de plata taxei

Dincolo de maşinile electrice, hibride şi maşinile Euro 5 şi Euro 6, mai sunt scutitie şi maşinile adaptate pentru persoane cu handicap şi care care sunt dotare cu sisteme GNL, GNC şi GPL dacă se înscriu în norma de poluare Euro 3. De asemenea, vor fi exceptate autovehiculele care aparţin autorităţilor, precum şi cele istorice şi cele ale posturilor de radio şi TV.