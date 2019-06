Vlad Filat, despre plecarea din ţară a lui Vlad Plahotniuc: „Tu ai ales să fugi! Eşti un laş!”

Adevărul publică integral mesajul lui Vlad Filat, publicat pe Facebook prin intermediul avocaţilor.

„Siguranţă, familie etc., dar ce facem cu mulţi, mulţi oameni, familiile lor, lacrimile mamelor, plânsetele soţiilor şi traumele psihologice ale copiilor? Ce facem cu show-urile televizate cu mascaţi şi condamnări cu uşile închise, cu detenţiile în Penitenciarului nr. 13, printre şobolani, în subsoluri... şi lipsa elementară de condiţii umane. În 3 ani şi 8 luni, în regim de celulă, în Penitenciarul nr. 13 am văzut atâtea lacrimi de bărbaţi şi am auzit atâta durere, ce facem cu ele ?!!!!

Ce facem cu Frica în care a trăit o ţară întreagă şi cu oamenii distruşi moral fiind şantajaţi, cumpăraţi, etc. Ce facem cu ei, cu aceşti oameni ?!!!.

Ce facem cu judecătorii Curţii Constituţionale, cu judecătorii şi procurorii pe care i-ai făcut instrumente pentru a-ţi satisface interesele?!.

Ce facem cu armata de ”jurnalişti, analişti politici şi consilieri” (în mod special cei din România) pe care i-ai transformat în killeri, care te-au servit distrugând oameni prin manipulare şi minciună?!!

Ce facem cu cei care au fost nevoiţi să fugă din ţară de Frica ta şi a regimului tău ?!!

Vorbeai despre tentativa de răpire, dar câţi oameni au fost răpiţi de tine?

Mai am multe întrebări şi eu şi mulţi alţii, iar răspunsurile le vei da mai devreme sau mai târziu în faţa oamenilor. Trebuie să răspunzi mai întâi la aceste întrebări, iar victimizarea şi aluziile făcute la lupta geopolitică şi planurile de viitor sunt pur şi simplu ridicole.

Despre mine s-au vorbit şi se vorbesc în continuare multe, însă, atunci când mi s-a propus să fug pentru că Republica Moldova nu-i un loc sigur, să am grijă de familie, am decis să rămân şi să-mi demonstrez nevinovăţia. Însă am avut parte de o execuţie publică în şedinţe de judecată închise. Nu regret decizia luată acum 3 ani şi 8 luni în urmă. Deşi sunt închis, sufletul îmi este liber şi conştiinţa curată.

Tu ai ales să fugi!!!

Eşti un LAŞ !!!

Însă, să ştii că poţi fugi de oricine şi orice, de tine nu vei reuşi. Până la urmă toţi răspund pentru ce au făcut. Sincer, îmi este milă de tine, însă Viaţa bate filmul! (chiar şi ”The Godfather”)

Preşedintele PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, confirmă că nu se mai află în Republica Moldova. Politicianul a dat de înţeles că, actualmente, viaţa sa ar fi în pericol dacă s-ar afla la Chişinău. Liderul PDM spune că are nevoie de o pauză, inclusiv pentru a-şi proteja familia, şi că va reveni în ţară odată ce va fi în siguranţă.

Vlad Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi corupere pasivă, pornind de la un autodenunţ al lui Ilan Şor, în care acesta a declarat că i-a oferit, pe timpul când Vlad Filat era premier, bani şi cadouri în sumă de 250 de milioane de dolari în schimbul unor servicii guvernamentale, banic are ar fi provenit de la Banca de Economii. Vlad Filat pledează nevinovat.

