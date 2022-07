Starea de urgenţă, prelungită pentru 60 de zile. Natalia Gavriliţa: Războiul creează situaţii în care răspunsul Guvernului trebuie să fie imediat

În plenul Parlamentului, prim-ministra Natalia Gavriliţa a menţionat că în contextul regional actual şi a provocărilor cu care se confruntă Moldova, Guvernul are nevoie în continuare de pârghii pentru gestionarea în regim prompt a crizelor care afectează calitatea vieţii oamenilor din întreaga lume şi, inclusiv, a cetăţenilor noştri.

Şefa Executivului a subliniat că războiul din Ucraina a creat mai multe situaţii de criză – au fost întrerupte lanţurile logistice şi alimentare, au crescut preţurile la gaz, petrol şi energie electrică, au fost afectate importurile, iar lipsa unor conexiuni energetice şi logistice cu Uniunea Europeană prin România au făcut ţara noastră mai vulnerabilă.

„În contextul acestei crize majore, Guvernul lucrează intens pentru identificarea posibilităţilor de a ajuta economia naţională. Deja am găsit resurse să compensăm agricultorilor acciza la motorină, am continuat să oferim cote reduse la TVA, m-am implicat în mod direct pentru a elimina blocajele la trecerea frontierei, am obţinut liberalizarea transportului rutier cu Uniunea Europeană, am obţinut creşterea cotelor de export pentru o serie de produse agricole şi am asigurat coridoare alternative de transport pentru cei care fac comerţ. Acestea şi multe alte decizii la care lucrăm, inclusiv extinderea capacităţii portului Giurgiuleşti, construcţia unor noi poduri peste Prut şi dezvoltarea capacităţii căilor ferate moldoveneşti sunt doar câteva dintre deciziile pe care am fost nevoiţi să le adoptăm pentru atenua efectele crizei”, a spus Natalia Gavriliţa.

Prim-ministra a adăugat că de la ultima prelungire a stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a adoptat mai multe măsuri importante: au fost asigurate condiţiile pentru semnarea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru lunile iulie şi august, peste 83 milioane lei economisiţi din utilizarea păcurii au fost transmise în Fondul de susţinere a populaţiei, iar importul importul de produse petroliere originare din statele UE a fost simplificat. De asemenea, a fost dispusă reconectarea mai multor instituţii publice la sistemele de aprovizionare centralizată cu energie termică, iar persoanele implicate nemijlocit în gestionarea crizelor au primit sporuri pentru efortul depus.

„Mi-aş fi dorit şi eu, la fel ca şi covârşitoarea majoritate a oamenilor, să revenim la o situaţie de normalitate, la pace, însă războiul creează situaţii grave în care răspunsul Guvernului trebuie să fie imediat. M-am angajat în faţa Parlamentului că acţiunile Guvernului pe care îl conduc nu vor excede mandatul atribuit de Parlament, că prin intermediul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale vom acţiona într-un mod transparent, iar derogările pe care le vom face de la cadrul legal vor fi proporţionale şi strict necesare pentru gestionarea şi depăşirea situaţiei de urgenţă. Am îndeplinit această promisiune şi vom continua să o respectăm”, a subliniat prim-ministra.