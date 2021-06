SIS trage alarma: Există riscuri la adresa securităţii R. Moldova din cauza secţiilor de votare care vor fi deschise în regiunea transnistreană

Potrivit SIS, riscurile rezidă din decizia de plasare a trei secţii de vot, şi anume: una - în comuna Corjova din raionul Dubăsari şi celelalte două - în municipiul Bender, localităţi cu regim sporit de securitate, necontrolate efectiv de către autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova şi cu imposibilitate de intervenţie în cazul apariţiei unor potenţiale incidente.

SIS menţionează că nu va putea fi asigurată activitatea imparţială şi neinfluenţată de structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol a membrilor secţiilor de vot, prezenţa şi securitatea observatorilor naţionali şi internaţionali ş.a. În acest sens, reliefăm că situaţiile enumerate creează circumstanţe pentru fraudarea scrutinului la aceste secţii de votare.

SIS reiterează că, spre regret, CEC nu a consultat Serviciul în luarea hotărârii menţionate supra, în materie de riscuri şi ameninţări din partea regimului de la Tiraspol, care în permanenţă s-a opus şi a interzis desfăşurarea pe teritoriul controlat a oricărui tip de exerciţiu electoral naţional.

Opinia Serviciului are la bază nu doar informaţiile deţinute la nivel instituţional, ci şi incidentele înregistrare în anii precedenţi. Spre exemplu, aşa numita administraţie secesionistă, în permanenţă, s-a opus deschiderii secţiilor de votare pe teritoriul regiunii transnistrene, cu trimitere la a.n. drept exclusiv al „comisiei electorale centrale” de la Tiraspol de a organiza exerciţii electorale.

Drept urmare, a fost restricţionat, frecvent chiar interzis, intrarea în mun. Bender a membrilor biroului electoral din Varniţa, care se deplasau cu urna mobilă la penitenciarele nr. 8 şi nr. 12, uneori se permitea neoficial, după implicarea OSCE.

La alegerile parlamentare din 2019, de către structurile paramilitare transnistrene a fost sechestrată tehnica de calcul şi alte bunuri destinate pentru secţia de votare din s. Hagimus, r. Căuşeni.

Cu referire la comuna Corjova din raionul Dubăsari, menţionăm că a.n. administraţie de la Tiraspol o cataloghează drept cartier al or. Dubăsari, context în care se opune vehement, inclusiv cu aplicarea forţei, oricăror activităţi electorale desfăşurate de autorităţile constituţionale. La fiecare scrutin de până la anul 2011, a.n. miliţie şi grupe de „apărători transnistreni” blocau accesul spre secţia de votare, fiind cazuri când a fost vandalizată în ziua votării. Ulterior, pentru evitarea destabilizărilor, autorităţile au decis mutarea secţiei din Corjova în s. Cocieri.