PUN s-a lansat în campanie: Următorul Parlament are misiunea de a vota unirea cu România

Potrivit liderului PUN, Octavian Ţîcu, unirea este un drept istoric de a reveni alături de restul românilor. „Este un drept de la marii înaintaşi – Decebal şi Burebista”. Cei care contest această legitimitate, i-ar întreba „dacă e legitim ca cei de peste Prut să aibă salarii, pensii şi indemnizaţii mai mari?”. „E firesc ca 5 judeţe din România să fie mai bogate decât o ţară – Moldova?”, se întreabă Octavian Ţîcu.



Politicianul a remarcat că, Parlamentul României, la 27 martie 2018, a spus clar că este pregătit să facă unirea cu Republica Moldova, iar acest document aşteaptă o replică într-un Parlament al Moldovei. Potrivit lui, urmează să existe în Parlament o construcţie unionistă care e gata să pună pe masă un prim program de reîntregire a celor două state româneşti, aşa cum va face PUN în următorul Parlament. Următorul Parlament, în opinia lui Octavian Ţîcu, are o singură misiune istorică – votarea unirii cu România. „Avem cu cine face unirea şi ştim cum”, a declarat Octavian Ţîcu.



Ana Guţu, vicepreşedinte PUN, profesor universitar, a remarcat că PUN doreşte ca alegerile din 11 iulie să genereze o majoritate occidentală şi o guvernare românească şi pro-occidentală. Potrivit ei, PUN este un partid românesc care cinsteşte şi onorează profund valorile pro-europene, îşi doreşte ca să Moldova să se regăsească împreună cu România în UE şi NATO.



Ana Guţu spune că, în această bătălie, PUN vine în faţa alegătorilor cu o listă de personalităţi competente cu experienţă profesională în varii domenii, oameni integri care sunt gata să-şi pună competenţele pentru a repune Republica Moldova pe calea normalităţii. Oponenţii PUN sunt comuniştii şi socialiştii în această campanie electorală, „care nu ne lasă nici acum să trăim în bunăstare”. PUN se vede într-o majoritate parlamentară occidentală. Ana Guţu a făcut apel către oameni ca la 11 iulie să acorde un vot de încredere PUN care va duce spre victorie.



Candidatul la funcţia de deputat, Iurie Reniţă, este de părere că promovarea modelului de politică externă echilibrată înseamnă a accepta conştient şi benevol aflarea în continuare sub influenţa exclusivă de interese a Federaţiei Ruse. Acest model de politică externă duplicitară şi inconsecventă, în opinia sa, trebuie desfiinţat odată şi pentru totdeauna dacă se doreşte cu adevărat schimbarea vieţii în mai bine şi revenirea în marea familie românească, europeană şi euro-atlantică. Potrivit lui Iurie Reniţă, PUN pledează cu fermitate pentru promovarea unei politici externe active, consecvente şi credibile, în care prevalează interesele naţionale. Diplomaţia bilaterală şi multilaterală a Republicii Moldova trebuie să se realizeze pe aceste obiective strategice şi nu pe frica ca nu cumva „să se sperie cei de la Kremlin, cu care e nevoie de o relaţie bazată pe dreptul internaţional şi respectul reciproc”. Pentru asta, Moldova are nevoie de susţinerea României, UE şi SUA. Candidatul a făcut un apel către cetăţenii de acasă şi din diaspora să voteze PUN pentru viitorul prosper şi sigur al ţării.