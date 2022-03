Partidul ŞOR solicită audierea în Parlament a miniştrilor Educaţiei şi Finanţelor

Potrivit parlamentarilor, cei doi miniştri trebuie să vină să explice care este situaţia financiară din domeniul educaţiei, în condiţiile în care instituţiile educaţionale au cheltuieli cu mult mai mari în raport cu resursele alocate în bugetul pentru 2022.



Într-o conferinţă de presă, deputata Marina Tauber a declarat că problema pe care o invocă cei din Orhei ţine de cheltuielile mai mari ale instituţiilor educaţionale în raport cu banii alocaţi. Or, ca urmare a majorării preţurilor la gazele naturale, a fost generat un val de scumpiri la produse şi servicii.



„Prin urmare, instituţiile de învăţământ şi-au epuizat rapid toate resursele, inclusiv cele rezervate pentru dezvoltare şi întreţinere, pentru a-şi achita facturile pentru încălzire. Aceasta,în condiţiile în care suntem abia la începutul acestui an calendaristic, iar banii au fost rezervaţi până în decembrie 2022. Acum managerii din educaţie şi din administraţia publică locală din Orhei cer, pe bună dreptate, alocarea de fonduri suplimentare pentru acoperirea acestor diferenţe şi compensarea cheltuielilor pe care le-au suportat”, a declarat deputata Marina Tauber.



Potrivit parlamentarei, au trecut deja câteva zile de la comunicarea problemei, dar autorităţile, în special Ministerul Finanţelor şi Ministerul Educaţiei nu au a venit decât cu „nişte comentarii vagi prin intermediul presei din care nu este deloc clar ce au de gând să facă”. „Mai mult, am auzit o reacţie absolut scandaloasă din partea premierului Natalia Gavriliţa, care ne-a asigurat senin că această problemă nu există. Prin urmare, cerem insistent ca la şedinţa Parlamentului de astăzi să fie invitaţi în plen şi să explice clar în ce măsură au aluat acte de această situaţie şi cum au de gând să o rezolve. Înţelegem foarte bine că această problemă vizează nu doar raionul Orhei”, a mai spus Marina Tauber.



Solicitarea cu privire la audieri a fost prezentată şi în debutul şedinţei Parlamentului, însă aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi.



Premierul Natalia Gavriliţa a declarat miercuri că instituţiile de învăţământ vor primi alocaţii suplimentare la rectificarea bugetului, prin transferuri cu destinaţie specială, ca să-şi poată plăti facturile. Potrivit ei, Ministerul Finanţelor este în contact cu administraţiile publice locale şi cu instituţiile educaţionale. „Vom aloca un miliard de lei suplimentar pentru factura publică la energie. Mai mult de 700 de milioane de lei din această sumă vor merge prin transfer cu destinaţie specială pentru a acoperi costurile crescânde la factura instituţiilor de învăţământ”, a notat premierul.