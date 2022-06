Oleg Serebrian: Probabilitatea unor noi tentative de a destabiliza situaţia din Transnistria este mare

Viceprim-ministrul spune că probabilitatea unor noi tentative de a destabiliza situaţia din regiune este mare, însă nici societatea şi nici decidenţii politici din stânga Nistrului nu-şi doresc escaladarea războiului din Ucraina.



Vicepremierul pentru reintegrare recunoaşte că în contextul războiului din Ucraina, regiunea transnistreană reprezintă un factor de destabilizare. Potrivit oficialului, cel puţin teoretic, există riscul ca acest conflict să se extindă. De asemenea, Serebrian spune că există riscul unor noi tentative de a crea panică în regiune, întrucât în stânga Nistrului există elemente pro-război care-şi doresc tensionarea situaţiei.



„Nu putem spune că pericolul lipseşte complet. Dacă avem un conflict îngheţat, este clar că avem o problemă. Probabilitatea ca acest conflict să escaladeze, cel puţin teoretic, există. Pe o scară de la 1 la 10, probabilitatea este de 4. În discuţiile cu partenerii de negocieri de la Tiraspol, n-am sesizat dorinţa implicării în conflict. Pentru a stabili cine se face vinovat de provocările din stânga Nistrului, noi insistăm ca acces la materiale să aibă colegii noştri de la OSCE. Acesta ar fi primul pas care ne-ar convinge că partea transnistreană îşi doreşte să facă lumină asupra acestor tentative de destabilizare. OSCE participă la ambele formate de negocieri, ei cunosc foarte bine regiunea şi problemele de ordin intern. Atât timp cât există acest conflict îngheţat, riscul unor noi stabilizări persistă”, a spus Oleg Serebrian în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



În acelaşi timp, Oleg Serebrian spune că în procesul de obţinere a statutului de ţară candidat la aderare, conflictul transnistrean nu ar trebui să reprezintă o piedică. Potrivit oficialului, deşi latent, reintegrarea Republicii Moldova are loc.



„Toate cele 3 state care au depus cerere pentru a obţine statutul de candidat la aderare, au conflicte teritoriale. Toate conflictele sunt complicate, dar noi suntem avantajaţi, chiar şi în comparaţie cu Georgia. Noi avem discuţii cu Tiraspolul, la noi demult nu s-a împuşcat. La nivelul societăţii, totuşi, există un grad de reintegrare. Are loc o reintegrare latentă a societăţii, a proceselor economice, iar după 24 februarie această reintegrare chiar s-a intensificat. Uniunea Europeană are faţă de Ucraina o obligaţie morală. Iar dacă Ucrainei i se va acorda acest statut pentru că ţara este în război, nouă trebuie să ni se ofere acest statut pentru că menţinem pacea”, a mai spus vicepremierul pentru Reintegrare.



Acum două zile, europarlamentarul Siegfried Mureşan a anunţat că Parlamentul European cere acordarea statutului de stat candidat Ucrainei şi Republicii Moldova la Consiliul European din 23-24 iunie. Mureşan a precizat că preşedinţii grupurilor politice din Parlamentul European au adoptat o declaraţie comună în acest sens. Potrivit oficialului, „este timpul ca şi celelalte instituţii europene să-şi arate mai clar susţinerea pentru parcursul european al Ucrainei şi Republicii Moldova prin acordarea statutului de stat candidat pentru cele două ţări”.