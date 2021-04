Maia Sandu: Guvernul este obligat să aloce bani pentru organizarea alegerilor

Şeful statului spune că 11 iulie, este cea mai potrivită dată pentru organizarea scrutinului, întrucât sunt întrunite condiţiile legale de organizare a alegerilor, în plus această data oferă posibilitatea depăşirii cât mai rapide a crizei politice în care ne aflăm.



Preşedintele Maia Sandu spune că data de 11 iulie este cea mai potrivită perioadă pentru organizarea scrutinului din punct de vedere al situaţiei epidemiologice. Potrivit prognozelor specialiştilor, perioada estivală este una în care numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 este în scădere.



„Am pornit şi de la perioada legală de care este nevoie pentru pregătirea alegerilor, am ţinut cont de termenul limită de care are nevoie CEC ca să pregătească scrutinul, dar în acelaşi timp mi-am dorit să punem punct cât mai repede acestei situaţii de haos, când nu avem un Guvern cu mandat deplin, când nu avem o majoritate parlamentară care să sprijine acest Guvern şi asta a fost perioada cea mai potrivită, din punctul meu de vedere. Cu cât mai repede avem alegerile, cu atât mai repede putem să contăm pe o majoritate stabilă”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



Mai mult, preşedintele spune că discuţiile în jurul subiectului banilor necesari pentru alegeri sunt inutile, iar Guvernul în exerciţiu are obligaţia să identifice fonduri pentru acest exerciţiu electoral. Comisia Electorală Centrală urmează să prezinte Executivului suma definitivă necesară pentru buna desfăşurare a alegerilor.



„Nu există o asemenea situaţie când sunt întrunite toate condiţiile pentru alegeri, se semnează decretul pentru organizarea scrutinului şi să nu se găsească bani. Este obligatoriu pentru Guvern să aloce aceste resurse. CEC va stabili suma exactă necesară organizării alegerilor, cifra de 120 de milioane de lei nu este una bătută în cuie, şi această sumă va fi comunicată Guvernului” a spus Maia Sandu.



Potrivit decretului prezidenţial, alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate la data de 11 iulie. Semnarea decretului a devenit posibilă după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţională starea de urgenţă instituită la nivel naţional până la data de 30 mai, ceea ce permite dizolvarea actualului Parlament.