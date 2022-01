Ion Ceban, replică celor din PAS: Nicăieri în ţară deşeurile nu sunt gestionate mai bine decât la Chişinău

Primarul a făcut o retrospectivă a acţiunilor întreprinse pentru a convinge autorităţile de mediu despre necesitatea închiderii poligonului de la Boşcana. Pe 18 octombrie, o plângere la Agenţia de Mediu a fost depusă de Comuna Budeşti. Pe 24 decembrie a fost depusă o plângere comună, de către Primăria Budeşti, Primăria Vadul lui Vodă, Primăria Cruzeşti şi Primăria Tohatin, adresată Ministerul Mediului, în care s-a invocat poluarea excesivă a mediului ambiant. Însă până în prezent nu există nicio reacţie la această plângere, menţionează edilul. Între timp, Primăria Chişinău depune eforturi pentru modernizarea poligonului de la Ţânţăreni, Anenii Noi, şi dezvoltarea sistemului de gestionare a deşeurilor municipale.



„Ştim că cei care astăzi guvernează vor să creeze probleme artificiale Primăriei Chişinău prin intermediul autorităţilor de la Anenii Noi şi alte localităţi pentru a bloca activitatea poligonului de la Ţânţăreni, singurul poligon din ţară prevăzut pentru depozitarea deşeurilor. La finele anului trecut, am încheiat un acord cu Consiliul de la Ţânţăreni pentru o perioadă de trei ani, pentru exploatarea poligonului, iar pentru modernizarea acestuia şi pentru infrastructura localităţii Primăria Chişinău va cheltui milioane”, a declarat Ion Ceban. Primarul afirmă că, într-un an şi jumătate, a făcut ceea ce alţii nu au făcut în zece ani, iar investiţiile municipalităţii în protecţia mediului au depăşit 40 de milioane de lei. În ultimii doi ani, în poligonul de la Ţânţăreni s-au investit 50 de milioane de lei, iar în următorii trei ani vor fi viraţi încă 75 de milioane de lei, direct pe contul Primăriei Ţânţăreni.



Cât priveşte acuzaţiile legate de faptul că Primăria Chişinău nu a prelungit contractul cu ABS, compania privată care gestionează reţeaua de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, Ion Ceban a acuzat presiuni şi şantaj din partea agentului economic. „Nu vom accepta condiţionalităţii şi şantaj din partea acestora cum a fost anul trecut, când puneau Primăria Chişinău să le achite 50 de milioane de lei şi manipulau că ei dau faliment. Ei ne propun să le aducem gratis gunoiul la ei, să fie sortat de ei ceea ce pot vinde, după care Autosalubritate (întreprindere municipală, n.r.) să-l transporte la Ţânţăreni”, a explicat primarul. Autorităţile locale se declară deschise să continue colaborarea, dar „fără condiţii care ar prejudicia nefondat şi neargumentat bugetul municipal”.



Actualmente ABS preia gunoiul de la cei cu care are încheiate contracte compania, sortează în jur de 8-10 procente, în rest gunoiul este transportat la gunoiştea de la Boşcana, a remarcat primarul, insistând pe riscul producerii unei catastrofe ecologice la acest poligon şi necesitatea închiderii acestuia.



Consilieri municipali PAS au declarat, într-o conferinţă de presă, că municipiul Chişinău devine tot mai poluat şi mai murdar, deoarece Ion Ceban este incompetent de a implementa proiectele în domeniu elaborate de fracţiunile municipale.