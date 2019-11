Igor Munteanu: Are loc o repartajare a tuturor comisiilor parlamentare

În opinia sa, are loc „o repartajare a comisiilor parlamentare, iar Comisia economie, buget şi finanţe va preluată de o altă forţă politică”.



Într-o conferinţă de presă, deputatul a declarat că, în cele cinci luni de activitate, Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe şi-a îndeplinit onorabil competenţele definite prin regulamentul de funcţionare. A răspuns prompt şi calitativ la iniţiativele Guvernului Sandu, dar şi a deputaţilor care-au avut proiecte legislative şi subiecte de competenţa comisiei.



Igor Munteanu a menţionat că esenţială a fost decizia de lichidare a duty-free-urilor din regiunea transnistreană, un factor esenţial, în opinia sa, pentru contrabandă şi ilegalităţi la scară industrială. „Am susţinut politica fiscală a Guvernului Sandu ca precondiţie a deblocării asistenţei externe pentru Republica Moldova, chiar dacă am avut multe dezbateri şi dezbateri aprinse pe aceste subiecte. Am văzut misiunea mea în calitate de preşedinte al Comisiei pentru a susţine o guvernare europeană în Republica Moldova, care să aibă susţinerea politică necesară pentru a construi un stat ferit de corupţie, de monopoluri, orientat spre dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil”, a notat deputatul.



Pe lângă consultările publice la un şir de proiecte, Igor Munteanu menţionează că pe 10 octombrie au fost prezentate rezultatele unei investigaţii lansate de Comisia economie cu privire la situaţia pieţei nucifere. „Am depistat o serie de acţiuni concertate ale structurilor de stat, existenţa unor scheme frauduloase, falsuri în acte şi cazuri de evaziune fiscală, având drept scop monopolizarea pieţei de nuci prin manipularea organelor de control şi favorizarea unor companii afliate politic. Am obţinut la sfârşitul lunii octombrie rezolvarea acestui subiect, chemând la răspundere principalele companii din acest domeniu, astfel încât preţurile de achiziţie au revenit la cele existente în 2016. Observ însă că, la o săptămână după căderea Guvernului Sandu, situaţia a revenit cu exactitate la cea care exista până la soluţionarea crizei”, a declarat deputatul.



Igor Munteanu a mai spus că, probabil, cea mai vizibilă implicare în ultimele luni a fost cea legată de ancheta parlamentară privind legalizarea privatizărilor şi concesionărilor unor proprietăţi publice în perioada anilor 2015-2019. Este vorba despre rapoartele cu privire la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău, privatizarea „Air Moldova” şi alte întreprinderi de stat.



„Lupta noastră continuă şi experienţa primelor cinci luni de muncă legislativă ne-a oferit o perspecivă mai bună asupra scopului comun”, a spus parlamentarul.