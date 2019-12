Expert-Grup: Incertitudinea politică şi economică au determinat reticenţă investiţională în Republica Moldova

„În profil regional Republica Moldova este perdantă în cursa de atragere a investiţiilor. Or acest lucru indică asupra faptului că deficienţele existente în mediul de afaceri din ţară nu au fost abordate într-un mod sistemic pe parcursul timpului. Acelaşi lucru este confirmat şi de scorurile modeste acumulate de Republica Moldova în clasamentele internaţionale ce caracterizează situaţia economică a ţării noastre şi atractivitatea acesteia pentru investitori”, se arată în publicaţia „Realitatea Economică: top 10 evenimente economice ale anului 2019 şi top 10 provocări pentru 2020”.



Experţii atenţionează că exporturile Republicii Moldova au început să resimtă temperarea cererii externe, înregistrând în perioada lunilor ianuarie-octombrie o creştere mediocră de doar 3,4%. Exporturile sunt pe linia de plutire doar graţie livrărilor spre Turcia, în timp ce exporturile spre UE au înregistrat scăderi, iar cele spre CSI au înregistrat valori pozitive ca urmare a sporirii reexporturilor. Pe lângă aceste evoluţii îngrijorătoare, spun experţii, se mai constată şi un şir de carenţe ce ţin de concentrarea exporturilor, atât în profil geografic, cât şi sub aspectul structurii produselor exportate. Acest lucru este agravat de faptul că exporturile date înglobează în sine o valoare adăugată destul de joasă, relevând astfel nivelul scăzut al competitivităţii producătorilor autohtoni, fapt ce subminează sustenabilitatea exporturilor per ansamblu.



În aceste condiţii, este iminentă o reevaluare a paradigmei de stimulare a exporturilor, în mod particular pe dimensiunile ce implică o competitivitate sporită şi o valoare adăugată mai înaltă.



Expert-Grup mai punctează că pe parcursul anului 2019 transferurile din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a fost în continuă scădere. Statistica transferurilor nete şi ajustate sezonier, care este publicată de către Banca Naţională a Moldovei, arată o contractare aproape în fiecare lună, cu excepţia lunilor aprilie şi septembrie, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Cumulativ, în primele zece luni ale 2019, volumul transferurilor nete ajustate sezonier s-a diminuat cu 5%. Această diminuare este sensibilă pentru gospodăriile din Republica Moldova, deoarece ponderea transferurilor este în jur de 15% din totalul bugetului unei familii medii, iar în mediul rural şi mai mare – 20%. Diminuarea transferurilor a fost compensată însă de creşterea salariilor în termeni reali de aproximativ 10% în prima jumătate a anului 2019.