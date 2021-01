Ex-premierul Ion Chicu anunţă că renunţă la Facebook „până la o nouă eră a libertăţii de exprimare”

„Era Facebook/Twitter a apus pentru oamenii care ţin la libertatea de exprimare. Nu putem tolera nici cel mai mic atentat la această libertate fundamentală! Am beneficiat cu toţii în aceşti peste 10 ani de o platformă de comunicare foarte comodă şi tolerantă cu toţi noi. Am împărtăşit gânduri, informaţii, bucurii şi necazuri - am fost cu toţii o Familie! Uneori, chiar ne lăsam furaţi de "familiia Facebook" din cea de acasă În câteva zile voi „conserva” această pagină, până la o nouă eră a libertăţii de exprimare. Sper s-o mai prindem în acest veac”, a scris Ion Chicu pe Facebook.