Dodon: Dacă Maia Sandu va face coaliţie cu Andrian Candu şi Ilan Şor, vom câştiga alegerile prezidenţiale din primul tur

„Dacă continuă plecările din PDM, cel mai probabil ajungem la alegeri parlamentare anticipate sau partidele de dreapta, Maia Sandu, trebuie să se aşeze la masa de discuţii cu Şor, Candu şi cei care pleacă din PD. Dacă Maia Sandu vrea să-şi asume acest risc, să facă coaliţie cu Şor şi cu oamenii lui Plahotniuc, nu are decât. Atunci, în opinia mea, alegerile prezidenţiale noi le câştigăm din primul tur. În caz că mai pleacă deputaţi, Maia Sandu are posibilitatea să declanşăm alegeri parlamentare anticipate. Eu consider că, dacă vor mai pleca deputaţi din PDM, aceasta ar fi unica soluţie corectă, dacă nu există majoritate parlamentară stabilă”, a declarat Igor Dodon la emisiunea „Preşedintele răspunde”.