Andrei Spînu schimbă retorica: Am avut o discuţie telefonică cu şeful Gazprom

Deşi anterior Andrei Spînu anunţa că prerogativa negocierilor privind contractul de livrare a gazului rusesc în Republica Moldova aparţine MoldovaGaz, acum oficialul spune că şi conducerea ţării se implică în acest proces. Spînu a anunţat că a avut o discuţie cu şeful Gazprom, Alexei Miller, propunându-i acestuia o întrevedere la Chişinău sau la Moscova.



„Contractul de livrare a gazelor în Republica Moldova este un contract între doi agenţi economici, MoldovaGaz şi Gazprom. Eu personal am avut discuţii cu MoldovaGaz, cu Vadim Ceban, cu referire la faptul cum decurg aceste negocieri. Faptul că guvernarea nu este implicată în discuţiile cu Gazprom este un fals, chiar astăzi am avut câteva discuţii cu domnul Miller la subiectul livrării gazului. Sperăm ca în următoarele zile să existe claritate pe acest contract şi să aducem această claritate şi cetăţenilor”, a spus Andrei Spînu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul public de televiziune JurnalTV.



Spînu spune că există premise ca preţul de achiziţie a gazului rusesc să fie unul avantajos pentru Republica Moldova, chiar şi în condiţiile trendului ascendent care se înregistrează acum pe piaţa internaţională.



„Noi acum prelungim contractul existent. În contractul pe care îl are MoldovaGaz cu Gazprom este stabilită o formulă concretă de calcul. Această formulă, reieşind din situaţia care este pe plan mondial, este una bună pentru Republica Moldova. De la 1 octombrie preţul la gaz se va calcula diferit faţă de ceea ce vedem la nivel european. Speculaţiile că guvernarea nu se implică, nu ţin. Iar dacă ne uităm care erau preţurile la gaz, inclusiv atunci când preşedintele ţării în 2016 era ştim noi cine, observăm că oricâte zboruri erau la Moscova, preţul gazului era unul dintre cele mai mari”, a mai spus Spînu.



Contractul de livrare a gazului rusesc în Republica Moldova expiră la sfârşitul lunii. Deşi Agenţia pentru Reglementare în Energetică nu a confirmat oficial informaţia, economiştii spun că majorarea tarifelor pentru gazele naturale cerută de MoldovaGaz ar fi de 35%. Executivul spune că în condiţiile creşterii tarifelor pentru consumatorii finali, guvernarea ia în considerare posibilitatea acordării compensaţiilor pentru familile cu venituri modeste.