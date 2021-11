Vicedirectorul Institutului de Neurologie, avere nejustificată de peste 700 mii de lei

Totodată, pentru perioada 2017-2020, subiectul nu a declarat în modul corespunzător averea sa, fapt pentru care riscă răspundere penală. Informaţiile sunt prezentate de către Autoritatea Naţională de Integritate, care a emis act de constatare pe numele lui Octavian Misic.



Potrivit ANI, controlul averii pe numele subiectului şi al soţiei acestuia a fost pornit în aprilie 2021. Analizându-se veniturile obţinute şi cheltuielile realizate, diferenţa substanţială a fost obţinută de către inspectorul de integritate reieşind din verificarea transferurilor internaţionale peste hotare efectuate de către subiect şi soţia acestuia, dobândirea unui bun imobil lângă municipiul Chişinău. Este vorba despre un teren pentru construcţii şi o casă de locuit la sol cu o suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi, procurarea biletelor avia în scop turistic, acoperirea unor taxe vamale, achiziţionarea a două automobile de model BMW X4 şi Lexus RX550H, păstrarea sub formă de depozit bancar a mijloacelor financiare, dar şi din procurarea unui apartament în municipiul Iaşi, România.



Deoarece, această diferenţă substanţială are un caracter nejustificat, inspectorul de integritate a dispus confiscarea acesteia în folosul statului, după rămânerea definitivă a actului de constatare.



În declaraţia de avere şi interese personale pentru anul 2016 subiectul a inclus date incomplete referitoare la valoarea reală a bunului imobil dobândit lângă Chişinău. „În următorii trei ani, subiectul omite să includă în declaraţiile depuse informaţii despre venitul obţinut de la companii farmaceutice sub formă de sponsorizări, donaţia de la părinţi în sumă de 91 de mii de euro şi a inclus date false despre venitul obţinut în sumă de 270 de mii de lei din înstrăinarea unui automobil de model Volvo, care de fapt a fost oferit la schimb. În anii 2019 şi 2020, pentru a-şi micşora semnificativ cheltuielile realizate, acesta a introdus date incomplete în declaraţiile de avere despre valoarea reală a automobilului BMW X4 Drive, dobândit, de fapt, la preţ de 560 de mii de lei”, se arată într-un comunicat de presă al ANI.



Potrivit instituţiei, la fel, subiectul nu a inclus date cu privire la calitatea de beneficiar efectiv al automobilul de model Lexus RX450H, în posesia căruia a intrat în schimbul automobilului Volvo şi a unui adaos de 21 mii de euro. Printre informaţiile omise să le declare se numără şi datele despre antecontractul de vânzare de bun viitor în valoare de 91 de mii euro, situat în Iaşi, România.



Pentru aceste acţiuni, care cad sub incidenţa Codului Penal, inspectorul de integritate a emis un denunţ către Procuratura Generală.



Contactată de IPN, ofiţerul de presă al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, Dorina Blîndescu, a declarat că instituţia urmează să vină în cel mai apropiat timp cu o reacţie referitor la informaţiile publicate de ANI.