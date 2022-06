Rep. Moldova. Conceptul „e-Votare”, aprobat de CEC

La fel ca votul tradiţional pe hârtie, votul prin internet se realizează prin doi paşi. Primul pas este identificarea alegătorului în baza unui act de identitate compatibil cu sistemele de identificare electronică, iar al doilea este exprimarea opţiunii de vot. În cadrul arhitecturii IT a CEC, votul prin internet va fi asigurat de către un subsistem informaţional cu denumirea „e-Votare”, parte a sistemului informaţional SIAS „Alegeri”.



„Sistemul de vot prin internet are scopul de a oferi cetăţenilor Republicii Moldova un instrument alternativ de vot, astfel încât procesul electoral să devină mai accesibil, incluziv, sigur şi inovativ. Este destinat tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, iar un obiectiv specific al acestei metode de vot îl reprezintă asigurarea accesului la procesul electoral pentru cetăţenii aflaţi în dificultatea de a se deplasa la secţia de votare”, precizează CEC.



Elaborarea şi implementarea sistemului de vot prin internet urmează a fi realizate în câteva etape, fiecare dintre ele având un plan de acţiuni aferent. De asemenea, punerea în aplicare a acestuia va fi corelată cu implementarea Strategiei Naţionale de Transformare Digitală şi fortificarea securităţii cibernetice a infrastructurii guvernamentale. Astfel, elaborarea şi implementarea sistemului urmează a fi făcute în paralel cu alte două procese importante: asigurarea accesului uşor al cetăţenilor la mijloace de autentificare electronică (semnătură electronică, buletin de identitate electronic etc.) şi dezvoltarea capacităţilor de asigurare a securităţii cibernetice a Republici Moldova. După aprobare, va urma elaborarea soluţiei tehnice şi ajustarea cadrului legal.



Hotărârea adoptată astăzi de CEC va fi remisă Guvernului şi Parlamentului pentru examinare.