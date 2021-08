Prima medalie pentru R. Moldova la Tokyo! Serghei Tarnovschi a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice

”Nu a fost uşor. Am avut mai puţin de 2 ore pauză după lupta din semifinale. E nevoie de caracter pentru a rezista. Pentru mine a fost cel mai important să ajung în finală pentru că m-am duelat cu campioni olimpici, mondiali şi europeni. În finală la fel nu a fost uşor, pentru că chiar dacă a fost cald era un vânt puternic. Mă bucur că am cucerit bronzul la fel ca la Rio şi am demonstrat că merit această medalie. Sunt fericit că am cucerit medalie pentru Moldova”, a declarat la conferinţa de presă Serghei Tarnovschi.



Campion olimpic a devenit brazilianul Isaquias Queiroz dos Santos (4:04.408), iar medalia de argint a fost adjudecată de chinezul Hao Liu (4:05.724).