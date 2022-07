Maia Sandu: Moldova are nevoie de susţinerea partenerilor pentru consolidarea independenţei energetice

Moldova a fost reprezentată la Conferinţă de o importantă delegaţie ministerială, condusă de ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marcel Spatari.

În debutul evenimentului, Maia Sandu a avut o intervenţie online, în care a mulţumit partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul oferit Moldovei în depăşirea tuturor obstacolelor momentului.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor 36 de state şi 10 organizaţii internaţionale care s-au întrunit în cadrul acestei Conferinţe, iar ajutorul făgăduit ţării noastre ne arată că Republica Moldova nu este singură în faţa provocărilor pe care le confruntă. Moldova are nevoie de susţinerea partenerilor pentru consolidarea independenţei energetice, pentru asigurarea securităţii alimentare, pentru consolidarea infrastructurii de transport şi de securitate, dar şi pentru continuarea reformelor interne, ca să avansăm în parcursul nostru european”, a subliniat Maia Sandu.

Scopul organizării Conferinţei este de a mobiliza, concentra şi coordona sprijinul politic, tehnic şi financiar al ţărilor dezvoltate pentru Republica Moldova. Aşadar, Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova este un instrument de susţinere a eforturilor autorităţilor de la Chişinău de a depăşi crizele cu care le confruntă, dar, în acelaşi timp, are rolul de a susţine implementarea cu succes a reformelor necesare pentru modernizarea statului şi consolidarea rezilienţei instituţiilor sale.

În conferinţa de încheiere, şeful diplomaţiei de la Bucureşti, Bogdan Aurescu, a declarat că Republica Moldova este în atenţia comunităţii internaţionale şi că susţinerea stabilităţii Moldovei şi a parcursului său european este esenţială.

„Această conferinţă se desfăşoară la 3 săptămâni după ce Republica Moldova a fost declarată stat candidat UE, iar Platforma este un suport necesar pentru susţinerea tehnică şi financiară a reformelor ce urmează. Ştim cu toţii că războiul din Ucraina a generat Moldovei crize grave şi pierderi economice majore. Or, astăzi, prin intermediul acestei Conferinţe, am reuşit să adunăm o contribuţie semnificativă pentru susţinerea Republicii Moldova. Trebuie să continuăm şi chiar să intensificăm suportul pentru cetăţenii de dincolo de Prut, iar Republica Moldova trebuie să simtă că nu e singură în faţa problemelor pe care le are şi a reformelor pe care le va face”, a menţionat Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a accentuat importanţa susţinerii Republicii Moldova în eforturile sale de a face faţă crizelor şi de a se alătura marii familii europene. „Este crucial să rămânem uniţi în aceste timpuri grele. Doar astfel vom putea face diferenţa chiar şi pe timp de război. Germania planifică să acorde un grant de până la 77 de milioane de euro pentru dezvoltarea Republicii Moldova şi pentru a sprijini cetăţenii afectaţi de vulnerabilitatea energetică. De asemenea, vom oferi un suport financiar suplimentar pentru a susţine refugiaţii şi familiile acestora. Este esenţial să avem grijă de copiii refugiaţilor şi să-i integrăm în instituţiile de învăţământ din Moldova”, a subliniat Annalena Baerbock.

Şi ministrul de stat pentru dezvoltare, francofonie şi parteneriate internaţionale al Franţei, Chrysoula Zacharopoulou, a reconfirmat sprijinul substanţial oferit de Republica Franceză ţării noastre. „Franţa preţuieşte prietenia pe care o are cu Republica Moldova şi va susţine autorităţile în gestionarea crizei din domeniul energetic, cea a gazelor, a securităţii alimentare, dar şi în ceea ce priveşte rezolvarea problemei refugiaţilor. Vom acorda asistenţă tehnică şi financiară acolo unde este cea mai mare nevoie, inclusiv în agricultură”, a spus Chrysoula Zacharopoulou.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marcel Spatari, a salutat deciziile luate în cadrul evenimentului de la Bucureşti şi a adus apreciere tuturor celor implicaţi plenar în susţinerea Republicii Moldova.

„În numele colegilor mei din Guvern şi al cetăţenilor Republicii Moldova, îmi exprim înalta gratitudine pentru ajutorul acordat ţării noastre de către participanţii la Conferinţa de astăzi. Este, fără doar şi poate, un semnal puternic de solidaritate oferit în timpuri foarte dificile. Rămânem ferm ancoraţi în obiectivul nostru de aderare europeană şi întreprindem toate măsurile necesare pentru a combate criza economică, energetică, dar şi pentru a oferi tot suportul de care au nevoie cei 77 de mii de refugiaţi care şi-au găsit adăpost în Republica Moldova. Salutăm crearea Grupului de lucru pentru reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice. Ne angajăm să intensificăm activitatea în cadrul acestuia, astfel încât să înregistrăm progrese semnificative până la următoarea Conferinţă, care va avea loc la Paris”, a conchis Marcel Spatari.

Prima ediţie a Conferinţei ministeriale a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova a avut loc în Germania, pe 5 aprilie. Următoarea ediţie este preconizată să se desfăşoare până la sfârşitul acestui an, în Franţa.