Judecătoria Chişinău a dispus arestarea lui Gheorghe Cavcaliuc

Într-o reacţie pe Facebook, Gheorghe Cavcaliuc a menţionat că, din tot ce vede până acum, concluzia este că dosarul respectiv este falsificat. Potrivit lui, Republica Moldova va pierde două dosare la CEDO: unul pentru fabricarea dosarului împotriva lui Gheorghe Petic şi altul pentru dosarul fabricat împotriva sa şi a poliţiştilor nevinovaţi care astăzi stau în arest nemotivat.



„Reiterez, nu am comis nicio ilegalitate, nu am fabricat dosare, mi-am îndeplinit atribuţiile de serviciu în conformitate cu legea”, a adăugat Gheorghe Cavcaliuc, fost şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei.



Gheorghe Cavcaliuc se declară hotărât să conteste la Curtea de Apel decizia de astăzi a instanţei de judecată, pe care o califică nefondată şi disproporţională. Potrivit fostului şef adjunct al IGP, dacă Republica Moldova nu este capabilă să-şi protejeze cetăţenii de persecuţii politice şi să asigure un proces de justiţie echitabil, atunci îşi va apăra drepturile şi îşi va demonstra nevinovăţia în instanţele internaţionale.



Gheorghe Cavcaliuc a fost citat, în data de 5 noiembrie, pentru a fi audiat în calitate de învinuit în fabricarea cauzelor penale în privinţa lui Gheorghe Petic şi Ruslan Verbiţchi, Atunci, a spus că nu se poate prezenta la audieri întrucât nu-şi poate abandona activitatea sa profesională pe care o desfăşoară în Marea Britanie, dar şi că are alte motive întemeiate, lucru despre care avocatul său a informat într-o cerere depusă la PCCOCS. Gheorghe Cavcaliuc a cerut să fie remisă o comisie rogatorie în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde să depună mărturii pe cazurile pentru care este citat.



Ambele cauze penale, Petic şi Verbiţchi, au fost fabricate în anul 2018 de către Inspectoratul General al Poliţiei, Gheorghe Cavcaliuc fiind şef adjunct al instituţiei. În cazul lui Gheorghe Petic a fost vorba de înscenarea unui viol, iar în cazul lui Ruslan Verbiţchi – înscenarea transportării ilegale a cartuşelor „Kalaşnicov” în Ucraina.