Ce spune Nicolae Furtună despre decizia Guvernului de a anula indemnizaţiile pentru angajaţii din sistemul medical infectaţi cu COVID-19

„Cu studii epidemiologice, eu am fost din start împotrivă, cu riscul că voi fi blamat. Noi nu am promovat protecţia, noi am promovat 16 mii de lei pentru riscul la locul de muncă. Unele persoane au avut un moment de respiro la momentul nepotrivit şi s-au infectat. Eu am fost din start împotrivă pentru că noi nu am promovat intensiv să ne protejăm”, a declarat Nicolae Furtună în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



Nicolae Furtună susţine că nu comentează deciziile Guvernului privind retragerea indemnizaţiei de 16 mii de lei şi admite că funcţionarii de profil ar fi putut identifica alte pârghii de remunerare a medicilor.



Recent, Guvernul a abrogat prevedere legislativă prin care angajaţii din sistemul medical, care s-au infectat cu Covid-19 la locul de muncă, beneficiau de o indemnizaţie unică în valoare de 16 mii de lei.