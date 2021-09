Achiziţia de 500 milioane de lei pentru procurarea blanchetelor, stopată de Guvernul Gavriliţa

Achiziţia a fost iniţiată imediat ce Curtea Constituţională a decis dizolvarea Parlamentului, deşi în planul anual al ASP o astfel de achiziţie nu era planificată. Mai mult, achiziţia a fost organizată cu multiple încălcări ale legii, inclusiv legate de termenele de publicare a anunţului, modificarea de mai multe ori a sumei achiziţiei şi a termenelor limită pentru depunerea ofertelor. La fel, a fost organizată în grabă, cu toate că stocurile ASP de blanchete pentru paşapoarte şi cantitatea de blanchete disponibilă conform contractelor deja semnate, asigurau paşaportizarea fără probleme pentru cel puţin un an înainte, a menţionat Natalia Gavriliţa.



„Am rămas cu impresia că pe final de mandat, fosta conducere a ASP a încercat să prejudicieze statul cu sume enorme. Cu atât mai mult că au existat analize de la alte instituţii de stat care au semnalat nereguli şi au recomandat stoparea licitaţiei”, a declarat premierul.



Potrivit Nataliei Gavriliţa, tentativa de prejudiciere a bugetului de stat a fost oprită, însă în cadrul controlului s-au constatat multe alte lucruri, care denotă existenţa unei scheme de delapidare. Din aceste considerent, toate actele ridicate şi raportul Corpului de control vor fi transmise procuraturii. „Dosarul cu documente ridicate de Corpul de control al prim-ministrului va fi transmis Procuraturii pentru iniţierea unei anchete. În acest dosar, procurorii au date despre companii, transferuri, persoane responsabile şi beneficiare de pe urma acestui contract. Am uşurat munca procurorilor şi sper mult ca finalitatea acestui caz să fie recuperarea banilor pierduţi”, susţine prim-ministra.



Noul şef al Agenţiei Servicii Publice, Mircea Eşanu, a declarat că în cazul achiziţiilor care depăşesc valoarea de zece milioane de lei autoritatea contractantă este obligată să obţină avizul Agenţiei pentru Guvernare Electronică. Or, acest lucru nu s-a întâmplat. Verificările au arătat că mai mulţi producători mari, specializaţi în tipare de securitate, nu au fost admişi sau nu au avut posibilitatea să participe la această licitaţie. Mircea Eşanu a mai spus că în perioada următoare va fi anunţată o nouă licitaţie pentru procurarea blanchetelor pentru paşapoarte.