Halucinanta poveste a câinelui fugărit pe coclauri de tot satul pentru 1.100 de euro. „Gata, nu mai scapă, o prindem!“

Alexandra Paşca, o tânără din judeţul Sălaj, a avut parte de o experienţă halucinantă după ce Maia, unul dintre câinii pe care-i îngrijeşte, a dispărut din curte. S-a întâmplat în noaptea de duminică, 3 noiembrie, iar proprietare l-a căutat ulterior timp de 24 de ore. Disperată că nu-şi găseşte căţeluşa, Paşca a scris un mesaj pe Facebook, oferind o 500 de euro celui care-i poate oferi informaţii. Recompensa a crescut ulterior până la 1.100 de euro, graţie mai multor prieteni de-ai tinerei care s-au oferit să ajute cu bani.



Anunţul a fost distribuit de aproape 5.000 de ori, dar nebunia a început abia joi, 7 noiembrie, în momentul în care tânăra a aflat că Maia ar fi fost văzută în Giurtelecu Şimleului - un sat aflat la 3 kilometri distanţă de cel în care trăieşte familia tinerei. Localnicii de acolo au pornit o adevărată vânătoare, răscolind totul în căutarea căţeluşei.



„Niiii, câinele ăla cu bani mulţi!“



Alexandra Paşca a povestit ce s-a întâmplat ulterior: „Am primit informaţia c-ar fi în Giurtelecu. Am plecat încolo, dar n-am văzut-o nicăieri. Am lipit afişe toată noaptea si am strigat-o. Vineri dimineaţă ne-am întors. Şapte oameni spuneau c-au văzut-o. Ne-au arătat locurile unde dormea şi tremura noaptea. I-am lăsat sub o băncuţă pătura ei şi-o bluză de-a mea. Sâmbătă am primit şi o poză cu Maia. Domnul care a văzut-o îmi trimitea poze cum încearcă s-o ţină într-un loc şi o urmăreşte încet cu maşina“.





Şi alţi oameni din sat au observat câinele, povesteşte tânăra. „«Niiii, câinele ăla cu bani mulţi!», s-a auzit şi-au alergat s-o prindă primii, pentru cei 1.100 euro oferiţi ca recompensă. Pe când a ajuns mama mea, au pierdut-o. Au căutat-o iar. A observat-o mama într-o curte, lângă un gard, s-a apropiat de ea, dar când a vrut să vină, un om a început să urle şi să sară spre ea: «Gata, o prindem, nu mai scapă, o prind!» şi Maia a fugit iar. A luat-o spre câmp, cu două fete care fugeau după ea. S-a băgat într-un cimitir şi apoi într-o pădurice, apoi iar a fugit pe câmp. În acest timp, mama plângea şi-i ruga pe oameni să n-o mai fugărească“.

Poveste cu final fericit

Alexandra a reuşit şi ea să ajungă după aproape două ore: „Era plin de copii sălbatici pe dealuri, care râdeau şi ziceau că vor fi cei mai bogaţi din clasă. Femei mature, bătrâni şi oameni în toată regula o căutau. Pentru bani. Ne sunau să ne întrebe când le ducem banii, că ei au văzut-o primii. Un domn a venit să ne spună că a băgat benzină de 100 lei şi nu mai are, că a dat ture de sat pentru Maia. I-am dat banii. A mai spus că şi-a pierdut ziua de muncă şi ne-a cerut să-i plătim. I-am mai dat 100 de lei. Daca îl mai plătim, se mai plimbă prin sat. Nu, nu dorim. Oriunde eram noi, apărea în faţa noastră cu maşina şi ne repeta că, chiar dac-o găsim noi, ne înţelegem cu banii că se pune că a găsit-o el. Cum dădea ochii cu noi, ne spunea că-i fierbe motorul, că şi-a murdărit maşina“.



Tânăra şi-a petrecut noaptea în maşină, cu soţul ei, lângă băncuţa unde Maia obişnuia să apară. Duminică dimineaţa, după şapte zile de la dispariţie, câţeluşa a apărut. Din cei 500 de euro pe care i-a pus iniţial la bătaie, tânăra vrea să ofere mici atenţii celor care s-au implicat cu adevărat. În total, doar trei persoane - doi copii şi un adult – au refuzat să fie recompensate.

Maia are aproape 8 ani şi şi-a petrecut o mare parte a vieţii vagabondând pe străzile din Zalău, după ce prima ei familie a abandonat-o. Alexandra Paşca a adoptat-o în urmă cu trei ani, iar de atunci sunt nedespărţite. Căţeluşa este, de altfel, unul dintre personajele cărţii "Cerşetori la poarta sufletului ", pe care tânăra a publicat-o în 2018.

