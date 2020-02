Donaţie de la „Salvaţi Copiii“ pentru prematurii din Sălaj. Judeţul este în topul naţional al mortalităţii infantile

Secţia Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a fost dotată cu o masă radiantă, în valoare de 17.300 de euro, care să îi ajute pe medici să intervină prompt şi să salveze vieţile copiilor născuţi prematur. Dispozitivul a fost oferit de organizaţia "Salvaţi Copiii România", cu sprijnul clienţilor librariei online Libris.ro, care au donat în decursul a cinci ani peste 420.000 de euro pentru dotarea maternităţilor din România cu aparatură medicală performanta.

Judeţul Sălaj este, conform celor mai recente statistici, pe locul al treilea la nivel naţional în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă: "Rata mortalităţii infantile rămâne critică în judeţul Sălaj, de 11,1 la mia de copii născuti vii pentru anul 2018, în condiţiile în care media pe ţară a scăzut la 6‰, potrivit datelor finale ale Institutului Naţional de Statistică. Consecinţă a politicilor publice defectuoase, clivajul care există între zonele deservite de maternităţi dotate performant şi cele unde secţiile de terapie intensivă sunt cronic subdotate se traduce în şansa mică a copiilor născuţi prematur sau cu patologii grave de a supravieţui. Drama aceasta nu există numai pe hârtie însă, ea înseamnă vieţi pierdute. De aceea, am decis să accelerăm programul de dotare a maternităţilor şi să ajungem urgent acolo unde situaţia este critică", a declarat miercuri, 26 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Zalău, Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv "Salvaţi Copiii România".

Potrivit spuselor sale, aceasta este cea de-a treia dotare pe care organizaţia o face în judeţul Salaj, după ce în 2014 şi 2017 a donat Spitalului Judeţean aparatură medicală în valoare de peste 17.000 de euro.

Aproape 1.800 de naşteri într-un an

Secţia Neonatologie a SJU Zalău are în prezent 25 de paturi, dintre care patru de terapie intensivă şi şase pentru nou-născuţii prematuri. Pe cele şase paturi, în 2019 au fost îngrijiţi 150 de bebeluşi prematuri, dintr-un total de 1.771 de naşteri. Maternitatea din Zalău este clasificată ca fiind de gradul II, ceea ce înseamnă că poate trata cazuri de copii cu vârsta gestaţională mai mare de 32 de săptămâni de sarcină şi mai mari de 1.500 de grame.

”Masa de reanimare primită reprezintă unul dintre cele mai utile echipamente pe care le avem în secţie, deoarece este masa care chiar ne ajută în salvarea copiilor în primele secunde de la naştere, dă valoare minutului de aur şi orei de aur din neonatologie. Când am venit pe secţie, reanimarea se efectua cu oxigen de concentraţie maximă 100%, reanimam cu balonul de reanimare, care nu are funcţia de presiune pozitivă la sfârşitul expirului, lucru ineficient pentru prematuri, de asemenea, nu aveam controlul reanimării, neavând pulsoximetru. De când avem această masă intens folosită, nu am avut nici un deces, toţi nou-născuţii prematuri reanimaţi au supravieţuit. Deoarece am reanimat cu concentraţia şi presiunea de oxigen potrivite, am folosit temperatura potrivită şi pulsoximetrul, lucruri pe care doar le visam până anul trecut”, a explicat dr. Melinda Baizat, şefa Secţiei Neonatologie.

Pe lista de priorităţi ale medicilor din Zalău mai figurează un laringoscop, monitoare de funcţii vitale, monitoare de apnee, injectomate, o lampă de fototerapie şi catetere ombilicale impregnate cu argint pentru a scădea riscurile infecţioase asociate actului medical, a căror valoare a fost estimată la peste 60.000 de euro.

Vă mai recomandăm:

Topul judeţelor cu cea mai mare rată a mortalităţii infantile. Explicaţiile unui neonatolog