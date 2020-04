Primele măsuri la spitalul din Vaslui, după ce 16 angajaţi au fost confirmaţi COVID-19. Secţia TBC, izolată complet: „Nimeni nu intră, nimeni nu iese”

După ce joi, 23 aprilie, au fost confirmate 16 îmbolnăviri în rândul asistentelor şi infirmierelor, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, a decis închiderea Secţiei Pneumoftiziologie (TBC), atât pacienţii, cât şi cadrele medicale fiind obligaţi să rămână izolaţi în interior.

”Nimeni nu intră, nimeni nu iese. S-au recoltat probe la toţi pacienţii şi la toţi angajaţii de pe secţie”, a precizat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, Ana Rinder.

Prima îmbolnăvire COVID-19 la spitalul din Vaslui s-a înregistrat pe 16 aprilie la o infirmieră din cadrul Secţiei Pneumoftiziologie. Femeia prezenta simptomatologie specifică infectării cu noul coronavirus, motiv pentru care s-a dispus testarea, în urma căruia a fost diagnosticată COVID-19. Ea a fost internată la Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman”, unitate suport pentru pacienţii COVID-19.

Deocamdată nu s-a stabilit care a fost sursa infecţiei, cert este că fiul infirmierei, ambulanţier la clinica Recumed din Vaslui, a fost şi el confirmat cu noul coronavirus. Bărbatul s-a aflat în izolare în luna martie, după ce a efectuat un transport medical la Viena.

Conducerea clinicii Recumed, între timp închisă, a precizat că, după ce s-a întors din străinătate, pe 10 martie, ambulanţierul a stat în izolare, potrivit protocoalelor. După mai bine de o lună, primele simptome de îmbolnăvire au apărut la mama ambulanţierului, ulterior şi la acesta. Bărbatul a fost trimis de reprezentanţii clinicii la spital pentru efectuarea unui control pneumologic. Acolo a efectuat testul rapid pentru COVID-19, care a ieşit negativ. Ulterior, testele moleculare au indicat că este infectat cu noul coronavirus.

“De la revenirea în ţară şi până a fost pozitivat au trecut mai mult de 20 de zile. De unde a pornit contaminarea, e greu de determinat pentru că nimeni din clinică nu a mai avut simptome. Noi am fãcut si un foarte bun triaj, inclusiv a stării febrile. Nu intra nimeni la serviciu până când nu era bine testat. Am împărţit angajaţii şi pe grupe, tocmai pentru a evita apariţia unor astfel de situaţii. Pentru a nu risca nimic, am decis ca începând de joi, 16 aprilie, să întrerupem activitatea timp de două săptãmâni. Toţi angajatii vor sta, în aceastã perioadă, în izolare la domiciliu” ne-a declarat Dana Radu, administratorul clinicii Recumed.

Între timp, colegul ambulanţierului care a făcut echipă la transportul internaţional a fost şi el confirmat pozitiv la COVID-19, fiind internat la spitalul din Bârlad.