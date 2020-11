Răsturnare de situaţie în cazul consilierului condamnat pentru trafic de minore: „Demisionez din cauza presei”

Cristian Turcu a declarat, pentru Adevărul, că astăzi va demisiona atât din funcţia de consilier judeţean, cât şi de cea de consilier personal al vicepreşedintelui CJ Vaslui, Dan Marian. ”Nu mai rezist psihic atacurilor şi defăimărilor din ultimele zile. Îmi dau demisia din funcţie din cauza presei, nu a mea. Aş fi vrut să fac ceva pentru acest judeţ în umătorii patru ani”, a declarat Cristian Turcu.

Anterior, în cursul acestei dimineţi, Cristian Turcu afirmase că asupra sa se fac presiuni uriaşe pentru a demisiona şi că a fost ameninţat de liderul local al partidului, Dan Marian, că dacă nu îşi va da demisia va fi dat afară din partid, subliniind totodată că şi preşedintele Dan Marian primeşte presiuni de la Bucureşti, pentru ca el să demisioneze.

Ulterior, Cristian Turcu a revenit asupra declaraţiilor afirmând că nu îşi dă demisia din funcţiile publice din cauza presiunilor din partid, ci doar din cauza presei. El a subliniat că nu îşi va da demisia din partid şi că va rămâne în continuare alături de Dan Marian.

”Dacă eu am decis să demisionez, deşi mi-am asumat greşelile trecutului şi sunt un cetăţean reabilitat, aştept să renunţe la funcţii şi ceilalţi condamnaţi penal care ocupă în prezent funcţii publice. Aştept să demisioneze şi domnul secretar de stat Tudor Polak (secretar de stat în Ministerul Muncii n.r., candidat pentru un post de deputat din partea PNL Vaslui), căci şi dumnealui are o condamnare de doi ani şi jumătate cu suspendare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi a stupefiantelor. Dacă este vorba de corectitudine şi onoare, atunci să fie pentru toţi, nu doar pentru mine”, a declarat Cristian Turcu.

Reporterii „Adevărul” au solicitat un punct de vedere lui Tudor Polak, în legătură cu acuzaţiile care i se aduc, dacă este adevărat că este condamnat penal. Acesta a refuzat să comenteze acuzaţiile, să infirme sau să confirme dacă în trecut a suferit sau nu o condamnare penală.

„Nu comentez ce spune domnul Cristian Turcu. Este sub demnitatea mea să cobor la nivelul domnului Turcu”, a precizat Tudor Polak.

Cristian Turcu, candidat pe listele ALDE pentru un post de consilier judeţean la Consiliul Judeţean Vaslui a fost validat în funcţie pe 9 noiembrie, după ce alţi candidaţi, aflaţi în faţa sa pe listă au renunţat la mandat. În 2010, Cristian Turcu a fost condamnat de Tribunalul Vaslui la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce a racolat două surori minore, pe care ulterior le-a vândut cu 1.000 de euro unui proxenet, în scopul exploatării sexuale în Italia. În 2016, acesta a fost reabilitat, condamnarea fiind ştearsă din cazier.

Vă mai recomandăm să citiţi:

EXCLUSIV Consilierul fost traficant de minore: „Nu demisionez, îmi asum ce-am făcut. Am fugit prea mult de trecut fiindcă mi-a fost ruşine”

Fost traficant de minore ajuns consilier judeţean. De la plasator de prostituate la comisia de protecţie copii şi învăţământ