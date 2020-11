Antecedentele penale ale unui tânăr secretar de stat. Tudor Polak a fost condamnat după un episod bahic în trafic

Antecedentele penale ale secretarului de stat Tudor Polak au fost aduse în centrul atenţiei, recent, de un alt condamnat penal ajuns într-o funcţie publică. Cristian Turcu, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, între timp demisionar, şi-a apărat trecutul penal invocând că nu este singurul politician din judeţ care ocupă o funcţie publică, fiind condamnat penal şi reabilitat de drept.

Turcu l-a indicat pe Tudor Polak, afirmând că acesta ar fi suferit o condamnare de doi ani şi jumătate cu suspendare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi a stupefiantelor.

Secretarul de stat Polak a refuzat să comenteze acuzaţiile aduse de consilierul demisionar, afirmând că nu se coboară la nivelul lui Cristian Turcu. Polak a refuzat să infirme sau să confirme dacă a suferit o condamnare penală.

În realitate, secretratul de stat Tudor Polak a fost condamnat penal în septembrie 2010 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Dosarul său nu se mai regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, acesta fiind şi motivul pentru care a plan mister asupra acestui caz.

Tudor Polak a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală. A fost depistat beat la volan, după ce a tamponat o altă maşină.

”În motivarea rechizitorului s-a reţinut că, in ziua de 07.02.2008, orele 07.20, inculpatul Polak Tudor a condus autoturismul Mitsubishi din direcţia Piaţa Unirii către Piaţa Universităţii şi a intrat în coliziune cu autoturismul condus de martorul V. A., rezultând avarierea celor două autoturisme. Agenţii de poliţie ce s-au deplasat la faţa locului, l-au testat pe inculpat cu aparatul etilotest, ocazie cu care s-a constata ca inculpatul se afla sub influenta băuturilor alcoolice, rezultând o valoare de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, după care a fost condus la INML unde i s-au recoltat 2 probe biologice la orele 09.45 şi 10.45, rezultând următoarele valori ale alcoolemiei: 1,15 g%o si respectiv 1,10 g%0. Totodată, în motivarea rechizitoriului s-a arătat că expertiza medico –legală nr. 1336/i/2008 a stabilit că inculpatul putea avea teoretic o alcoolemie de cca 1,40 g%0 la momentul constatării faptei de către organele de poliţie”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

În faţa judecătorilor Tudor Polak a recunoscut în noaptea respectivă consumase whisky, aproximativ 200-250 de ml, iar dimineaţă s-a urcat la volan.

La stabilirea pedepsei, judecătorii au ţinut cont de conduita inculpatului anterior comiterii faptei, de lipsa antecedentelor penale, conduita sinceră a acestuia. Astfel, Tudor Polak a fost condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare, fiindu-i stabilit un termen de încercare de doi ani şi jumătate. Sentinţa a rămas definitivă, nefiind contestată nici procurorii, nici de inculpat. Între timp, Polak s-a reabilitat, şi el, de drept.

Tudor Polak a fost numit secretar de stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la începutul acestui an. Este preşedintele organizaţiei municipale Vaslui a PNL, a candidat pentru postul de primar al municipiului Vaslui, iar în prezent candidează pentru un post de deputat.

