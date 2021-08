Sancţiuni pentru medicii de familie care au absentat de la program

Declaraţia aparţine preşedintei CJAS, Eugenia Vasile, citată de Digi24.

Controalele au avut drept scop evaluarea modului în care se acordă concediile medicale, cunoscut fiind faptul că perioadă iniţială a acestora s-a modificat.

„Ei vor fi sancţionaţi cu 5% din valoarea per capita din luna în care am făcut verificarea. Nu am făcut încă un calcul, se va face în luna septembrie”, a afirmat preşedinta CJAS.

„O doamnă doctor mi-a spus că era în altă localitate, un alt doctor mi-a spus că tatăl său a avut probleme şi că se ocupa de acesta. Aş încuraja primarii şi populaţia să fie sinceri cu autorităţile şi să atenţioneze atunci când medicul nu vine la program. Ei sunt plătiţi pentru acest lucru”, a mai spus preşedinta CJAS.