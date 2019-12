VIDEO FOTO Veselie cu suedezii de la Rednex la Revelionul 2020 din centrul Timişoarei

GALERIE FOTO



Programul Revelionului Retro din Piaţa Victoriei a început, la ora 19.30, cu realizatorul de emisiuni muzicale de le Radio Timişoara Bogdan Puris. Au urmat pe scenă Sandra N, Phaser şi Akcent, o trupă care a lansat la începutul anilor 2000 hiturile precum „Ţi-am promis" sau „Dragoste de închiriat". Adrian Sînă şi colegii său au oferit un concert 100 la sută live. Nu acelaşi lucru se poate spune despre vedetele serii, suedezii de la Rednex.

Formaţia care a dobândit notorietate datorită cover-ului ”Cotton Eye Joe”, înregistrat în anul 1994, cât şi al hiturilor „Old Pop in an Oak”, „A The Spirit of the Hawk”, „Wish You Were Here” şi “Hold Me For A While”, s-a dovedit mai de grabă o gaşcă de clovni.

Cu toate că suedezii au urcat pe scenă cu o grămadă de instrumente, viori, chitări de toate felurile, acestea au reprezentat doar obiecte de butaforie. Aceştia au pus un CD cu cele mai cunoscute piese ale lor, iar singurele părţii live au fost cele legate de voci, dar nici acelea în totalitate.







E drept că cei patru din Rednex au depus un mare efort fizic pe scenă, au dansat, au alergat, s-au aruncat pe podea, au coborât de pe scenă şi s-au jucat cu publicul. Au ştiut cum să încălzească atmsosfera din piaţă, mai cu seamă că temperatura de afară era de -5 grade Celius.

Nemaiavând piese pe CD, suedezii au ieşit pe scenă cu 15 minute înainte de miezul nopţii. Au revenit pentru încă o reluare doar la insistenţele prezentatorului Florin Mihoc, care a sesizat că mai e destul timp până la focurile de artifiicii.







Focurile de artificii de la ora 24.00 au marcat intrarea în noul an.