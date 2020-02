VIDEO Bastoanele inteligente cu aplicaţie Google Maps care vor uşura viaţa a doi nevăzători din Timişoara

În ton cu noile inovaţii tehnologice, a apărut şi bastonul inteligent pentru nevăzători. E-bastonul WeWalk a fost produs prima dată în 2018. Acesta este conectat la un smartphone şi utilizând aplicaţia Google Maps comunică cu nevăzătorul, indicându-i direcţia în care să meargă spre destinaţia aleasă, spunându-i, totodată, şi poziţia actuală. Primii beneficiari de bastoane inteligente din România sunt doi nevăzători din Timişoara, care au primit o donaţie din partea Asociaţiei Traian Vuia 2010, prin intermediul activistul Corneliu Vaida, cel care a adus în România, în urmă cu mai mulţi ani, primul câine ghid pentru nevăzători.

“Preocuparea mea pentru problemele persoanelor cu deficienţe de vedere e oarecum subiectivă. Şi eu în copilărie am avut patru operaţii pe ochi, ştiu ce înseamnă să nu vezi. După ce am intrat în clubul Lions, am reuşit să punem pe picioare câteva proiecte, cum ar fi clinica mobilă de oftalmologie sau câinele ghid pentru nevăzători, în 2012. Acum, împreună cu colegii mei de la Asociaţia Traian Vuia, am căutat o soluţie alternativă de ghidare eficientă a nevăzătorilor. Acest baston inteligent este foarte bun, face în aşa fel ca omul să fie ghidat vocal, pe baza aplicaţie Google Maps, încât să ajungă la locul dorit, indiferent unde se află pe lumea asta”, a declarat Corneliu Vaida.











Bastonul WeWalk este legat prin wirelles de telefon. “În primul rând, îl face pe nevăzător să ştie mereu unde este, după care îl ghidează la punctul pe care şi-l alege. Un asemenea aparat costă 500 de dolari şi îşi justifică din plin preţul”, a mai spus Vaida.

Prima persoană care a primit un e-baston este Theodor Rădulescu, elev la Liceul Iris din Timişoara, care cântă la nai şi pian.







Al doilea baston a ajuns la Vlad Ciotescu, un tânăr timişorean care este student în Bucureşti.





E-bastonul mai are o opţiune de detectare a obstacolelor care apar în drum. De asemenea, WeWALK beneficiază de senzori ultrasonici pentru mediul interior şi cel exterior, de sunete şi vibraţii de alertă şi o lumină LED de siguranţă. Nevăzătorii sunt notificaţi instant când apar orice fel de obstacole, de la simple crengi de la copaci la semne de circulaţie.