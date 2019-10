VIDEO Aroganţa poliţiştilor care s-au dus cu mandat la o altă adresă. „Au greşit şi totuşi persistă în prostie“

Angajaţii unei firme specializate pe consultanţă pentru despăgubiri din dosare de daună au fost vizitaţi, luni, 14 octombrie, de un echipaj de poliţie de la Secţia 5, din Timişoara. Oamenii legii s-au prezentat cu mandat de pus în executare pe numele unui bărbat, care figura la adresa bulevardul Constructorilor nr.6. Numai că firma Car Solution se află pe strada Constructorilor, chiar în partea opusă a oraşului (strada este în zona de est, la intrarea în comuna Dumbrăviţa, în timp ce bulevardul cu acelaşi nume se află în zona Buziaşului).

A urmat o întreagă tevatură pentru că, în loc să recunoască faptul că au greşit adresa şi să plece spre adresa corectă, cei trei poliţişti, un bărbat şi două femei, şi-au continuat ancheta în sediul firmei, într-un mod arogant, chemând apoi şi întăriri.

„Poliţiştii au ajuns în sediu şi au cerut informaţii legate de numitul Szabo Iulius Ludovic, dacă e angajatul societăţii, dacă locuieşte la adresă. Colegii mei le-au transmis că acesta nu are legătură cu noi. Poliţiştii au solicitat să vorbească cu administratorul firmei. M-am prezentat în faţă şi le-am spus că nu-l cunoaştem pe respectivul, să ne spună la ce adresă au ei mandatul. Au spus Constructorilor nr.6. Am întrebat, după cum observaţi şi în filmare, bulebard sau stradă? Le-am spus că bulevardul este diametral opus faţă de strada noastră. Au continuat să insiste, sigur nu e aici. Le-am spus că dacă ei caută pe cineva de pe bulevard, iar această firmă este pe stradă, cum ar putea să dea de el aici. Au insistat să le dau eu o declaraţie în acest sens, iar eu am refuzat. Nu vedeam legătura dintre mandatul lor, persoana pe care o caută, şi sediul Car Solution, unde au aterizat ei. Nu sunt interesată să dau cu subsemnatul pentru o persoană pe care nu o cunosc. Prin urmare, i-am invitat să părăsească sediul firmei”, a declarat Daniela Sasu, administratorul firmei de consultanţă.



„Poliţistul a spus că o să iasă afară doar cu mine“

Poliţiştii au refuzat însă să iasă din sediul firmei. Mai mult, au luat-o în colimator pe patroană, care i-a invitat să plece. Atunci, polliţiştii au chemat întăriri, iar femeia a fost luată „pe sus”, îmbrâncită, iar apoi amendată.





„Când i-am spus să iasă afară, poliţistul a spus că o să iasă afară doar cu mine. Adică o să mă scoată pe mine afară. Până să mă ia pe sus, agentul acesta, pe nume Trică, a chemat întăriri. Mi-a spus că o să cheme jandarmii. Am spus că pot să cheme pe cine vor ei, eu nu le dau nicio declaraţie la ce atitudine au. A venit al doilea echipaj de poliţie, format din alţi doi bărbaţi. Agentul din prima echipă a prins curaj şi atunci a vrut să mă legitimeze. Până atunci, nu l-a interesat cum mă cheamă, ce calitate am eu acolo. În momentul acela, mi-a cerut buletinul. Am spus că nu-l am, că nu înţeleg care e calitatea lui să mă legitimeze în propriul meu sediu, în secunda doi am fost luată pe sus şi târâtă până la uşă de intrare. Mi-au dat drumul după ce am zbierat la ei că o să le dau o copie de buletin”, a mai povestit Daniela Sasu.

Ameninţată cu amendă dacă sună la 112

Femeia a revenit la recepţia firmei şi a sunat la 112, pentru a anunţa autorităţile că este abuzată de oamenii în uniformă.





„Mi-au spus că dacă sun la 112 o să primesc amendă şi pentru faptul acesta. Am sunat, totuşi. Am transmis că am două patrule de poliţie în sediul meu, au mandat pentru un bărbat, dar au greşit adresa, şi totuşi persistă în prostie. După care au spus că mă vor resuna. L-au sunat însă pe colegul lor, iar poliţiştii au ieşit apoi din sediu. Au mai stat încă jumătate de oră în faţa sediului. A fost destul de nasol, să zic aşa. Pe lângă comportamentul lor anormal, ne-a făcut să pierdem şi timp aiurea. Am stat o oră şi un pic cu ei”, a mai spus Daniela Sasu, care în urma celor întâmplate a făcut o petiţie online, urmând să depună o plângere şi în instanţă.

„Există indicii de purtare abuzivă"

Reprezentanţii Inspectoratului Judeşean de Poliţie Timiş au declanşat imediat o cercetare internă, pentru a vedea ce s-a întâmplat. Primele indicii duc către infracţiunea de purtare abuzivă.



„În data de 15 octombrie 2019, conducerea IPJ Timiş a dispus efectuarea de verificări prin intermediul Biroului Control Intern, faţă de evenimentul ce a a avut loc pe strada Constructorilor din municipiul Timişoara, iar în urma acestor verificări preliminare există indicii că s-ar contura elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă, motiv pentru care în cursul zilei de azi lucrarea va fi înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru efectuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş.



Întreaga poveste a fost surprinsă pe camera de luat vederi din sediul firmei. Imaginile sunt însoţite şi de fundal sonor, astfel că se poate auzi discuţia dintre administrator şi poliţişti.





Sursa video Vocea Timişului