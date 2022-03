Un an de la dispariţia lui Adi Bărar, liderul trupei Cargo: „Ce gol e-n rock de când tu nu mai eşti” VIDEO

Prietenii lui Adi Bărar s-au gândit să cinstească memoria fostului lider de la Cargo printr-o piesă realizată după versurile şi ideea lui Corneliu Vaida. Vocea şi aranjamentul muzical îi aparţin chitaristului Horia Crişovan.

Delia Bărar, fiica fostului muzician de la Cargo, a postat un mesaj emoţionant pe pagina ei de Facebook.

„Azi e un an fără Adi... Un an în care nu cred că a trecut o zi facă să mă gândesc la cel care mi-a dăruit primele boxe profesionale, prima cască de motociclist şi mai ales prietenia sa! Am scris o poezie cu gândul la el şi i-am trimis-o lui Horea Crişovan. Într-o ora mi-a trimis un memento muzical făcut la chitară acustică, cu o parte din versurile mele. De aici şi până la ce se vede şi aude în clip a fost doar un pas, un pas spre cinstirea memoriei lui Adi!”, a transmis Corneliu Vaida.„Eram obişnuită că plecai des. dar te întorceai mereu...A trecut un an de când nu te-am mai văzut şi nu pot exprima în cuvinte ce simt. Tu m-ai învăţat cum să merg prin viaţă, dar să îmi caut singură drumul, să fiu ambiţioasă. Să încerc, să cad, să mă ridic şi să încerc din nou. Să reuşesc, să ţintesc sus şi să nu mă las.