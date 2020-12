Timişoreanul Raul Dudnic, recompensă pentru activitatea jurnalistică din Canada: Noi, românii, suntem complicaţi

Canadian Ethnic Media Association, fondată în 1978, acordă anual premii pentru excelenţă jurnalistică în categoriile print, radio, televiziune, internet, documentar, inovaţie şi implicare comunitară. Anul acesta, Premiul pentru Televiziune a fost acordat jurnalistului timişorean Raul Dudnic, care trăieşte în Canada din anul 1995.

Raul Dudnic este producătorul emisiunii de televiziune Noi Românii, cel mai longeviv program TV în limba română din Canada, difuzată pe Omni TV.











Cea mai importantă perioadă muzicală a fost cel de basist al trupei rock Cargo. Născut la Arad şi strămutat la Timişoara la vârsta de 12 ani, Raul Dudnic şi-a făcut apariţia mai întâi pe scena muzicală. A cântat în trupele Logaritm şi Linia 27, a făcut parte din mai multe formule printre care şi în dueat cu Adrian Dinu, care a dus la apariţia trupei Abra.





„În anii aceia există o inocenţă, şi un entuziasm sincer, şi o încredere că lucrurile se îndreaptă înspre o destinaţie normală; cel mai bun exemplu a fost ziarul Timişoara. Încet-încet banii au început să vorbească şi, tot încet-încet, apele au început să se tulbure. După un curs de broadcasting organizat de BBC prin Fundaţia Soros, am avut prilejul să lucrez ca redactor la TV Europa Nova cu Florin şi George Boieru care mi-au dat mână liberă în zona creativă, asta în prezenţa unei echipe tinere şi talentate. A urmat ruperea redacţiei Nova şi apariţia Realităţii Bănăţene şi la scurt timp plecarea în Canada. Ca diferenţă dintre perioada de atunci şi cea de acum… Pe atunci exista încă un respect pentru public, ştirile false erau destul de rare, respectul pentru cititor sau telespectator era încă valabil. Asta până la găina care a născut pui vii", a declarat Raul Dudnic într-un interviu pentru Pressalert

Dudnic şi-a început cariera jurnalistică în 1990, scriind la revista studenţilor timişoreni Forum Studenţesc. Până la plecarea sa în Canada, a colaborat cu Radio Timişoara, a lucrat ca redactor la televiziunea Europa Nova şi la ziarele Timişoara şi Realitatea Bănăţeană.





„Plecarea în Canada a fost opţiunea ideală. Începutul a fost greu şi cu opinteli, însă şi acum, după 25 de ani, ar fi nedrept să mă plâng de ceva; îmi fac meseria, şi nu oricum, ci în şi pe limba de acasă. Pot spune, cu mâna pe inimă că nu îmi lipseşte nimic aici, în Canada. Este o ţară normală, cu oameni normali, pe departe a fi perfectă (aşa ţară există doar în filme), însă tolerantă şi progresistă în multe direcţii”, a mai spus Dudnic pentru Pressalert

Stabilit în Ontario, Raul Dudnic şi-a continuat activitatea în domeniul jurnalistic, realizând mai multe emisiuni radio şi TV dedicate comunităţii române şi înfiinţând publicaţia Jurnalul Românesc alături de regretata Simona Catrina, care a apărut timp de 12 ani, între 2000 şi 2012.

Din 2002 realizează emisiunea TV Noi Românii, difuzată săptămânal în toată Canada pe canalul postul Omni TV. În cadrul acestei emisiuni de o oră, Raul Dudnic prezintă faimoasele sale „Reflecţii Canadeze” pe care le puteţi citi şi în Accent Montreal.

În 2007 a realizat primul său documentar, The Hero and the Queen (Eroul şi Regina). Rodul a cinci ani de cercetări în arhivele canadiene şi cele din România, filmul explorează legătura dintre două personaje, unice şi spectaculoase, fiecare în felul său: Regina Maria a României şi colonelul canadian Joseph Whiteside Boyle, scrie Accent Montreal.





Au urmat apoi, în 2010 şi respectiv 2014, documentarele Following the First Christians (Pe urmele primilor creştini), filmat în Israel şi Iordania, şi The Village that Crossed the Ocean – Boian (Boian – Satul care a traversat oceanul), care descrie viaţa primilor români sosiţi din Bucovina în Alberta la sfârşitul secolului al XIX-lea. Toate cele trei documentare au fost difuzate în Canada, de la o coastă la alta, de Omni/ Rogers Television, mai aflam de pe siteul publicaţiei Accent Montreal.





Premiul pentru Televiziune pe care Raul Dudnic l-a primit din partea CEMA se alătură celui decernat în 2016 de către Consulatul General al României de la Toronto pentru activitatea sa de promovare a României în ţara frunzei de arţar. Premiul, intitulat Noi, a fost realizat de marele sculptor, pictor şi activist de mediu Josef Petriska (canadian născut în România).







„Noi, românii suntem… complicaţi cel puţin; nu foarte uniţi, însă foarte români, asta în sensul bun. Canada e un loc unde poţi să îţi manifeşti românitatea, cu mândrie, fără a încerca să-ţi ascunzi accentul de care nu scăpăm nici cu 24 de ore pe zi de Netflix. Românii sunt văzuţi de către localnici drept foarte oneşti, muncitori, credincioşi şi patrioţi. Şi buni canadieni pe deasupra”, a mai spus Dudnic, pentru sursa citată



