Revolta celor din industria HORECA: Timişoara se subordonează corporaţiilor multinaţionale, sfidând iniţiativa privată locală

În contextul în care industria HoreCa (hoteluri-restaurante-cafenele) a fost una dintre cele mai lovite sectoare economice în timpul pandemiei de coronavirus, patronatul HoRe Timişoara a avut mai multe întâlniri cu primarul Dominic Fritz, căruia i se cerea reducerea impozitului anual pe clădirile pe care le ocupă, datorat pentru 2021, cu o cotă de 50 la sută. În loc de reduceri, municipalitatea propune pentru anul 2022 o majorare. Adică o triplare a impozitelor pentru persoanele fizice care deţin clădiri rezidenţiale, adică de 1,95 la sută.

Practic, cei care deţin clădiri sau apartamente destinate afacerilor vor plăti acelaşi impozit pe clădire la fel ca firmele, la cota maximă permisă de lege.

Corina Macri, preşedintele HoReTim a transmis o scrisoare deschisă primarului Dominic Fritz, faţă de care îşi arată dezamăgirea.

„Domnule primar Dominic Fritz, v-am susţinut cu toată puterea şi forţa încrederii într-un viitor curat şi autentic. Dezamăgirea este cruntă şi ne obligă să ne întrebăm cât de mult am fost păcăliţi? Mi s-a spus că trebuie să aşteptăm 3 ani să recalibrăm această greşeală fatală. Nu pot să cred că am fost atât de rău păcăliţi. Este foarte adevărat că l-am învins pe bietul domn primar Robu, nicidecum că aţi câştigat alegerile unei comunităţi disperate, dar am fost convinşi că veţi înţelege că este unica şansă pentru toţi de a merge mai departe, timişoreni şi exponenţi ai unei frustrări inimaginabile, asumându-vă o responsabilitate istorică. Nu USR-ul a câştigat Timişoara, ci timişorenii au ales să rişte viitorul lor cu un minuscul necunoscut, căruia i s-au dat mii de credite în alb şi astfel au fost sancţionate fostele administraţii, după mai bine de 30 de ani de debusolare!”, susţine Corina Macri, care vorbeşte în numele tuturor antreprenorilor care vor să investească şi să dezvolte afaceri de succes în comunitatea locală în care trăiesc.

„Suntem mulţi şi reali, din păcate autorităţile ne ignoră şi ne blochează cu fiecare ocazie. Timişoara se subordonează corporaţiilor multinaţionale, sfidând şi acum în al 13-lea ceas, iniţiativa privată locală.

Aşa nu putem evolua, ci doar ne raportăm la cifre şi statistici, din ce punct al relativităţii vă convine!





Situaţia urbei noastre este în cădere liberă şi tinde spre autodistrugere”, mai spune Macri.

Corina Macri a participa la dezbaterea publică privind impozitele şi taxele locale ale municipiului Timişoara, din 8 septembrie, în numele organizaţiei patronale pe care o reprezintă, HoReTim, şi al confederaţiei CNIPMMR, al căror reprezentant suntem în Timiş.

„Vorbim în numele tuturor IMM-urilor din Timiş, a tuturor acelor antreprenori care susţin economia locală timişeană. De 4 ani facem acelaşi apel la normalitate şi la susţinerea economiei locale. Anul trecut, am discutat cu noul primar, Dominic Fritz, şi acelaşi veşnic director executiv, Adrian Bodo, care nu ştie cum să adune mai mulţi bani la bugetul primăriei, prin copleşirea financiară a inţiativei private. De patru ani încercăm să explicăm că Primăria Timişoara are un management financiar mai mult decât defectuos, dar nu avem un partener de dialog care să ne justifice în mod transparent bugetul de venituri şi cheltuieli al comunităţii în care trăim. Aceeaşi primărie care nu poate exista fără munca şi bunăvoinţa noastră, a plătitorilor de impozite şi taxe locale”, adaugă Corina Macri.

Anul trecut, primarul a explicat reprezentaţilor HoReTim că a moştenit un buget vulnerabil şi a făcut apel la înţelegere, cu promisiunea că din se vor corecta lucrurile.





„Timişoara este oraşul cu cele mai mari impozite şi taxe locale din România. Toate acestea se întâmplă doar pentru că nu avem coloană verticală şi ne ascundem după fiecare interes material minor, în detrimentul unei regiuni cândva de ”frunce”. De mulţi ani, fără număr, fiecare consilier local este impulsionat sau motivat prostituant de ieftin, doar pentru a susţine decăderea şi distrugerea minunatei noastre urbe. Întelegem să plătim impozite şi taxe luxuriante într-un oraş premium şi exclusivist, pe măsura costurilor. Ca în Viena, reperul timişorean de lifestyle, am accepta să plătim aceste impozite exagerate, dacă am beneficia de servicii pe măsură. În realitate ştiţi cum e Timişoara? Murdară, toxică, coruptă, snoabă şi exploatată”, a completat Corina Macri.

Rerezentanta industriei HoReCa din Timişoara i-a răspuns şi citymanagerului Matei Creiveanu, care spunea că în vremuri de pace, această industrie este cea mai predispusă la evaziune fiscală.

„Domnule Creiveanu, dacă nu aţi aflat până acum, vă explicăm noi, cei implicaţi direct. Sectorul turistic este singurul restricţionat de statul român din 14.03.2020 şi este normal, ca orice stat care trăieşte din impozite şi taxe, să compenseze această decizie unilaterală. Aşa s-a întâmplat în toată UE, la care ne raportăm , doar în România nu. Totul s-a redus la nivel de promisiuni, fără finalitate practică. Iar Timişoara, ca un oraş de excepţie, a fost închis 6 luni, tot din cauza managementului labil şi fără soluţii. Unic în România! Cum vă permiteţi să jigniţi şi să evaluaţi un sector de activitate, total lipsit de profesionalism, ca orice duduie din piaţă? Ştiţi că Timişoara va fi capitală a culturii europene în 2023 şi că nicio cultură nu este apreciată, dacă nu are şi o ospitalitate pe măsură? Dar pe dumneavoastră nu vă interesează, nu sunteţi de al locului, bănui ca nici pe primar sau viceprimar nu îi afectează, din moment ce v-au delegat să emiteţi asemenea aberaţii şi jigniri, iar viceprimarul aştepta pe hol zâmbitor, rezultatul discursului dumneavoastră defăimător, la nefericita dezbatere", a mai spus Macri.





