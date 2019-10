Noile descoperiri pentru tratarea cancerului ajung cu întârziere în România. „Toată Europa le foloseşte, noi avem liste de aşteptare“

Tratamentele cu imunoterapie au potenţialul de a oferi supravieţuire pe termen lung multor pacienţi cu forme de cancer în fază avansată. Din păcate, medicamentele ajung greu la pacienţii români.

„Există descoperiri fenomenale în ultimul timp, cu medicamente foarte eficiente. Marea durere pentru România este că accesul lor este foarte întârziat. Motivele ţin de birocraţie şi până la urmă de politică, de cum se organizează factorii de decizie. Este păcat, pentru că o viaţă înseamnă foarte mult. Avem medicamente eficiente, sunt aprobate în Uniunea Europeană, dar aceste medicamente ajung la pacienţii noştri cu întârzieri incredibile faţă de Ungaria sau Bulgaria, dacă ne raportăm strict la vecini”, a explicat medicul Ştefan Curescu, şeful Clinicii de Oncologie de la Spitalul Municipal din Timişoara.

„Este o terapie inovatoare, revoluţionară”

Începând din acest an, la nivelul european au fost aprobate tratamentele de imunoterapie oncologică pentru anumite forme agresive de cancer, care aduc în premieră beneficii importante pentru pacienţii cu aceste forme ale bolii.





„În urmă cu aproape doi ani, premiile Nobel pentru medicină s-au luat pentru astfel de descoperiri. Este o terapie inovatoare, revoluţionară, o nouă cale prin care nu punem otrăvuri, citostatice să distrugă celulele, ci ne punem la lucru propriul organism. Sistemul nostru imunologic este un sistem fenomenal, poate lupta cu tumorile. Aceste medicamante ajută când acestea nu mai pot face faţă. Exerienţele cu imunoterapia au arătat vindecări în boli în care nu aveai nicio şansă. Sunt enorm de multe situaţii în care pot fi aplicate. Toată Europa le foloseşte, în România sunt pe o listă de aşteptare. Presa nu ştie nimic, asociaţiile de pacienţi sunt excluse, asociaţiile profesionale sunt absente...nu ştim nimic. Cam toate companiile farmaciile mari au astfel de produse. Sigur, preţurile sunt mari, sunt medicamente novative, s-au investit miliarde în cercetare şi dezvoltare. Dacă astăzi este aprobat un medicament în Uniunea Europeană, s-ar putea să-l am în România într-un interval de o lună şi doi ani. Ar trebui cu toţii să facem lobby, să impunem guvernanţilor un termen limită”, a mai spus Ştefan Curescu.

La nivel mondial, în prezent, sunt studiate mai mult de 2.000 de imunoterapii oncologice, pentru aproximativ 300 de tipuri de cancer.

„Lumea întreabă ce medicamente sunt astea. Sunt nişte anticorpi, exact ca imunoglobulinele noastre. Sunt nişte molecule foarte inteligente, rolul lor este să elibereze sistemul imun să lupte cu tumora”, a adăugat medicul timişorean.



„Sunt medicamente scumpe”

Există programe extinse pentru mai multe tipuri de cancer care aveau până acum opţiuni terapeutice limitate.

„E un subiect foarte la modă, pacienţii vin, cer, din nefericire imunoterapia nu se aplică la toate cancerele. Suntem nevoiţi să explicăm că nu în toate situaţiile şi nu la toate localizările de cancer putem folosi imunoterapia. În cazurile în care le folosim avem rezultate foarte bune şi efecte secundare mai mici decât terapiile vechi. Sunt medicamente scumpe. Nimic din ce e bun, nu e ieftin. Mereu când un medicament nou apare pe piaţă, compania care îl lansează are un soi de monopol de piaţă, care durează de obicei 15 ani. Apoi, după ce devin copiabile, scad şi preţurile. Aici e o invenţie colectivă, nu e un singur geniu. Sunt eforturi combinate a mii de oameni, de cercetători. Au luat premiul Nobel un american şi un japonez, dar dincolo de ei, cei care au descoperit mecanismele fundamentale la nivel celular au fost alţi oameni care au modelat structura anticorpilor, care au făcut cercetările clinice”, a spus medicul oncolog Şerban Negru, preşedintele Asociaţiei OncoHelp

„Nu merge în orice tumoră, în orice situaţie”

În acest moment, imunoterapiile oncologice sunt disponibile gratuit pacienţilor români pentru tratarea melanomului, cancer pulmonar, cancer renal şi cancerul de vezică urinară.

La Clinica de Oncologie de la Spitalul Municipal din Timişoara sunt 46 de pacienţi trataţi cu imunoterapie.

„Sunt şi numeroase cazurile în care pacienţii vin mult prea târziu. Ca să poţi face imunoterapie ai nevoie totuşi de un pacient cu anumite caracteristici. Nu merge în orice tumoră, în orice situaţie. Asta e arta medicală, să administrezi medicamentul în circumstanţa corectă. Iar în acest caz rezultatele sunt absolut excepţionale”, a mai spus medicul oncolog Ştefan Curescu.

„Am fost operat de cancer la vezica urinară de aproximativ şase ani. Am făcut chimioterapie timp de doi ani, iar apoi ne-am decis să intru pe studiu cu anticorpi. Prima dată m-am gândit că sunt un cobai, dar de fapt chiar am avut noroc să intru pe acest studiu. Fac o dată pe lună, o dată la trei săptămâni, iar în urma tratamentului mă simt foarte bine. Am o şansă la viaţă mai îndelungată. Trebuie să lupţi şi tu, nu doar medicii”, a spus Vasile Gheorghiu, un pacient în vârstă de 57 de ani.



Incidenţa cancerului creşte alarmant



Numărul de cazuri de cancer depistate în judeţul Timiş creşte cu aproximativ 20 la sută pe an, spune Ştefan Curescu.

„E greu de spus dacă sunt factori intrinseci, sau faptul că ne tehnologizăm şi găsim din ce în ce mai uşor o tumoră. Aproximativ 3.000 de cazuri noi pe an sunt diagnosticate în judeţul Timiş. Trebuie să spunem şi că mortalitatea a scăzut, asta e cel mai important lucru. În urmă cu zece ani mortalitatea era de 60 la sută, acum e 30 la sută. Avem din ce în ce mai mulţi supravieţuitori”, a mai spus medicul Ştefan Curescu.