Momente cumplite pentru zeci de turişti români pe aeroportul din Cancun: „Stăm pe jos, fără telefon şi acte” VIDEO

Românii au aflat că nu primesc viză pentru a intra în Mexic şi că urmează să fie îmbarcaţi în următorul avion spre Europa.

Gabriel Horţ, un timişorean care lucrează în domeniul PR, a reuşit să posteze un mesaj pe Facebook, prin care a cerut ajutor prietenilor. Acesta a zburat în Mexic cu compania Lufthansa, din direcţia Frankfurt. „Ni s-a spus iniţial că a fost o solicitare din partea SUA de verificare şi să nu mai primească romani. Motivul ar fi că sunt foarte mulţi care fug în America prin Mexic. Guvernul Mexican a decis ca toţi pasagerii din România să ne întoarcem înapoi cu primul avion. Nu ne-au întrebat unde suntem cazaţi, nici de ce venim în Mexic. Am fost puşi sub pază, în nişte încăperi. Stăm pe jos, fără telefon şi fără acte. Ni s-a spus că primit telefoanele înapoi doar în avion. Ne-a adus de mâncare un om de afaceri român din Mexic”, a mai transmis Gabriel Horţ, prin intermediul unei tablete.

Unii românii nu mai vor să audă de Mexic

Timişoreanul mai spune că toţi ceilalţi călători din aeronava companiei Lufthansa, germani, cehi, spanioli, ruşi şi bulgari au primit viza de intrare în Mexic, dar nu şi românii. „Am aterizat pe aeroportul din Cancun şi absolut toţi cei din România am fost direcţionaţi spre o poartă. Nu ni s-a spus nimic, ni s-au luat paşapoartele, telefoanele şi am fost închişi într-un spaţiu foarte mic, fără distanţare sau alte măsuri împotriva infecţiei cu COVID. Nu vor să ne dea telefoanele, nu putem lua legătura cu familia şi nu ne-a contactat nimeni de la ambasadă. După aproape 40 de ore de nesomn, un zbor de aproape 13 ore, singura noastră dorinţă e să ne întoarcem în ţară. Am înţeles că autorităţile române încearcă să discute cu cei de la Ambasada Mexicului, însă majoritatea dintre noi nu mai dorim să rămânem în Mexic”, a mai povestit Gabriel Horţ.









„Stăm aici de aproape 20 de ore, fără niciun fel de informaţie, fără nicio explicaţie. De ce şi până când. Cel mai trist este că nimeni din partea ambasadei sau din partea autorităţilor române nu ne caută, nu ne spun ce avem de făcut. Suntem 19 oameni care stăm în şase-opt metri pătraţi, pe jos, două saltele avem. Ceilalţi sunt închişi, încuiaţi pe undeva în nişte săli alăturate, dintre care una este cu gratii şi viziere ca la celulele de detenţie. Am mâncat o singură dată, pentru că ne-a trimis un om de afaceri român, care, am înţeles că îndeplineşte şi funcţia de consul onorific. Dar telefoanele nu ni le dau, nu înţelegem de ce. Nu putem comunica cu nimeni şi înregistrăm mesajele de pe tabletele care erau în bagaj, ne e frică să nu le confişte, pentru că deja s-au confiscat câteva echipamente pe măsură ce au văzut că le avem”, spune o româncă aflată pe aeroportul din Cancun.





Cum a reacţionat Ministerul român al Afacerilor Externe