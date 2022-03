Moment istoric la Timişoara. Operaţiile pe inimă la copii, reluate după 20 de ani de pauză

În urma unei investiţii din fonduri europene şi de la bugetul de stat, Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara devine din nou un centru de cardiologie pediatrică în cadrul căreia se pot face intervenţii pe inimă la copii.

„Sunt convins că am fi început mai devreme dacă nu ar fi fost pandemia. Am realizat un compartiment complet separat de chirurgia adultului, un compartiment cu 12 paturi, cu patru paturi ATI, cu un bloc operator nou, modern. Am reuşit să identificăm o echipă capabilă să demareze acest proiect. Avem 22 de mebri, asistenţi medicali, trei chirugi, doi anestezişti, un medic pediatru de exepţie. Avem toate premizele unei activităţi susţinute şi permanente”, a declarat managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara, Marius Luca.

Potrivit medicului, joi, 24 martie 2022, şi vineri, 25 martie 2022, au fost operaţi cinci copii cu vârste cuprinse între doi şapte ani.

„Am dorit să începem cu cazurile uşoare ca să meargă totul foarte bine. Astăzi sunt încă două operaţii planificate. La fel, sunt operaţii simple. Pe parcurs ne dorim să creştem experienţa echipei, atât a chirurgilor, a anesteziştilor, cât şi a personalului medical”, a declarat medicul Marian Gaşpar.

Operaţii pe cord la copii se mai pot face în România doar la Cluj, Iaşi, Târgu Mureş şi Bucureşti. Până acum, în ţară puteau fi operaţi aproximativ 400 din cei peste 1.000 de copii care se nasc cu probleme la inimă. Medicii de la Timişoara speră să poată opera în noul centru de chirurgie pediatrică de la Institutul de Boli Cardiovasculare aproximativ 100 de copii în fiecare an.

