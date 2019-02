FOTO De ce au decis elevii unui liceu de elită să pună mâna pe mături şi să cureţe trotuarul din faţa şcolii lor: „Vrem să ducem binele la un alt nivel”

Mai multe fotografii care îi arată pe elevii unei clase a XII-a de la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara făcând curăţenie pe trotuarul din preajma şcolii lor au fost postate pe Facebook. Din imaginile postate pe internet se poate vedea că liceenii au făcut trotuarul lună şi bec, adunând mai mulţi saci de gunoaie. Alina Adobroaie, fata de la care a pornit acţiunea a povestit pentru „Adevărul” cum s-au mobilizat colegii ei, dar şi care este mesajul pe care clasa ei a vrut să îl transmită comunităţii.

„În drum spre şcoală am realizat, ca niciodată, că abia de pot vedea trotuarul din cauza gunoaielor aruncate pe jos, incluzând ţigări rămase de la cei care, pauză de pauză, fumează la zid. Am făcut o filmare în care se vede clar în ce hal era jumătatea de stradă, şi am postat-o pe Facebook. I-am spus profesoarei mele de Limba şi Literatura română, doamna Florina Grecu, să se uite şi să îmi spună ce părere are, dumneaei fiind una dintre persoanele cu care îmi place să discut. Înainte de oră am mers la cancelarie şi acolo am picat de comun acord să le propunem colegilor mei să mergem să facem ceva în legătură cu asta. Zis şi făcut!”, povesteşte Alina.

Eleva povesteşte că majoritatea clasei a fost de acord cu iniţiativa, iar pauza următoare i-a găsit pe elevi în faţa şcolii, cu măturile în mână „Scopul nostru este acela de a sublinia faptul că, în ciuda a tot ceea ce se petrece în jur, schimbarea începe cu fiecare în parte. Vrem să răspândim spiritul civic, nu doar celor de vârsta noastră, dar şi persoanelor adulte”, a mai arătat Alina Adobroaie.



Elevii care au participat la acţiunea de curăţenie FOTO Alina Adobroaie

Tânăra a povestit că, în timp ce făcea curăţenie cu colegii ei, a observant trecători care râdeau de elevi, crezând că sunt pedepsiţi. „Cât timp eram acolo nu am putut să nu observ că trecătorii, de la elevi la profesori şi la oameni pe care nu i-am văzut vreodată, râdeau de fapta noastră, susţinând chiar că suntem ‹‹pedepsiţi›› să facem asta. Motivaţi de un ţel comun, acela de a face mai bine prin noi înşine, am continuat să muncim (voluntar). Au existat, desigur, elevi care au continuat să îşi arunce chiştoacele pe jos, chiar în faţa noastră, dar avem încredere că ceva-ceva poate se va întâmpla”, a mai povestit eleva.

Pentru a păstra curăţenia, elevii au care au făcut curăţenie şi conducerea şcolii au pus te trotuarul proaspăt curăţat mai multe coşuri de gunoi şi afişe cu mesajele: „Vă mulţumim că nu mai aruncaţi mucurile de ţigară pe jos”, „Vă mulţumim că păstraţi curăţenia”, „Poate că din Mercedes nu se vede chiar atât de rău mizeria, dar de aici, da”! Te rugăm, nu mai arunca gunoaie pe geamul maşinii”.





Mesajele elevilor care au făcut curăţenie în jurul şcolii FOTO Alina Adobroaie



Alina a declarat că ea şi colegii ei sunt hotărâţi să se implice şi mai mult, „fără să găsească scuze sau să arunce vina pe altcineva”. „De acum încolo vom lupta pentru asumare şi implicit pentru oraşul pe care îl iubim: Timişoara. Cu sprijinul domnului director Sorin Ionescu, susţinerea doamnei profesoare Florina Grecu şi cu bunăvoinţa celor ce încă mai cred, vom duce binele la un alt nivel. Dorim ca timişorenii să ne susţină. Nu doar moral, dar şi practic!”, a mai spus Alina.

