FOTO Căminul pentru studenţi maghiari de 500.000 de euro construit de Guvernul Ungariei la Timişoara. Cine se poate caza în camerele moderne

Colegiul „Bolyai János” din Timişoara oferă loc de cazare pentru 30 de studenţi maghiari, însă în acelaş timp va fi şi un centru de învăţământ care vine să completeze studiile universitare. Colegiul „Bolyai János” din Timişoara oferă loc de cazare pentru 30 de studenţi maghiari, însă în acelaş timp va fi şi un centru de învăţământ care vine să completeze studiile universitare.

Imobilul de pe strada Iuliu Maniu a fost cedat Asociaţiei Comunitare pentru Banat pe o perioadă de 30 de ani de Episcopia Romano-Catolică din Timişoara. Pentru reabilitarea clădirii şi transformarea ei într-un cămin studenţesc, Guvernul Ungariei a contribuit cu aproximativ 500.000 de euro.

Au fost amenajate 13 camere cu câte două sau trei paturi, sunt dotate cu mobilier nou, fiecare cameră este dotată cu baie, iar la fiecare dintre cele două etaje, există o bucătărie cu toate dotările necesare, de la aparate frigorifice, aragaze, până la cuptoare cu microunde sau aparate de cafea. Un student trebuie să plătească 290 de lei pe lună.

„Partea de internat a colegiului porneşte cu casa plină. În cursul lunilor trecute toate cele 30 de locuri au fost ocupate de către studenţi. Acest colegiu se adresează studenţilor de etnie maghiară care studiază în Timişoara. 50 la sută dintre cei care s-au înscris la internat vin din zona secuimii, cealaltă jumătate sunt din Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş”, a declarat Molnár András, directorul Colegiului „Bolyai János” din Timişoara.

Partea de internat este unul din obiective. Celălalt este colegiul propriu-zis, care se adresează nu doar celor care locuiesc în internat, ci tuturor studenţilor maghiari din Timişoara. Clădirea dispune şi de sală de conferinţă, acolo se vor putea ţine cursuri de formare.

„Am identificat o nevoie a studenţilor maghiari care învaţă la Timişoara. Pentru unii dintre ei este destul de dificilă limba română, astfel că vrem să venim în sprijinul lor. Îi vom ajuta să înveţe mai bine”, a mai spus Molnár András.

Aproximativ 400 de studenţi maghiari studieză la facultăţile din Timişoara, majoritatea lor venind din judeţele Harghita, Covasna, Bihor, Satu Mare, Arad şi Timiş.

Orice investiţie în educaţie va aduce profit pentru societatea noastră

La inaugurarea colegiului „Bolyai János” din Timişoara a participat şi Semjén Zsolt, vicepremierul Ungariei, alături de Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

„Acum vreo patru cinci ani, studenţii maghiari din Timişoara au formulat un proiect despre un colegiu, o instituţie care, dincolo de camere de locuit, să fie un loc pentru diferite evenimente. Au luat legătura cu Biserica Romano-Catolică, pentru un spaţiu, iar fostul deputat Molnár Zsolt a venit şi ne-a prezentat proiectul. Noi am solicitat fonduri din Ungaria pentru restaurarea clădirii şi pentru a o transforma în colegiu pentru studenţi. Aşa am ajuns în 2019, când 30 de studenţi locuiesc în acest colegiu. Consider că orice investiţie în educaţie, indiferent că fondurile vin de la bugetul României, de la cel al Uniunii Europene sau dintr-un ajutor de la Guvernul Maghiar, este o investiţie în viitor. Şi, cel mai important, se face România. Orice investiţie în educaţie, în sistemul de învăţământ, pe termen lung va aduce profit pentru societatea noastră”, a spus Kelemen Hunor.

„Gothe a spus: Copiilor trebuie să le dăm două lucruri. Rădăcini şi aripi. Aripi pentru viitor, să se poată dezvolta, rădăcini pentru trecut, să ştie de unde vin şi de cine să aparţină. Suntem la inaugurarea unui colegiu din diasporă. Politica naţională a unui stat este necunoscută în vest. Danezii, portughezii fac politică doar în ţara lor. La noi, situaţie e diferită. Din cauza furtunilor istoriei, o treime din naţiunea maghiară a căzut sub conducerea altor state. Sărbătoarea de azi reprezintă o simbioză fericită între trecut şi viitor”, a spus Semjén Zsolt.

Episcopul romano-catolic Csaba Pál, vicepremierul ungar Semjén Zsolt, Kelemen Hunor şi Molnár András.





„Studenţii îşi pot forma o cultură mai desăvârşită”

Proiectul de la Timişoara este unicat în peisajul învăţământului din România.

„Ideea aceasta este din 1996. Iată că astăzi am ajuns la materializarea ei. Completează paleta învăţământului din judeţul Timiş, pentru că noi nu avem predare în limba maghiară la nivel de universitate. Acest colegiu îi poate aduna pe aceşti studenţi de etnie maghiară. Profesorii de aici îi vor pregăti pe studenţi pentru o activitate socială şi comunitară. Dincolo de asta, noi gândim nişte cursuri cu profesori universitari din Timişoara şi din alte centre universitare din România şi Ungaria. Studenţii îşi pot forma astfel o cultură mai desăvârşită. Ne vom ocupa de cei care doresc ceva mai mult decât le oferă astăzi o universitate din România. Sperăm că aici vom forma lideri care în viitor se vor implica în rezolvarea problemelor comunităţii maghiare”, a spus Halász Ferencz, adjunctul Inspectoratului Şcolar Timiş.

Cursuri de dezvoltare pentru studenţii maghiari

Farkas Imre, viceprimarul Timişoarei, vorbeşte despre pregătirea tinerilor pentru viaţă.

„Lucrările la acest colegiu au început acum trei ani. E dedicat studenţilor maghiari care vin să studieze la Timişoara. E un colegiu care oferă cazare, mâncare şi condiţii foarte civilizate, dar încercăm să facem ceva mai mult. Ceva ce nu s-a mai făcut nici în România şi nici în Ungaria. Cel care studiază la medicină va putea învăţa ceva informatică, cel de la real va putea să facă ceva pe uman. Aceşti tineri vor fi mult mai bine pregătiţi pentru viaţă”, a declarat Farkas Imre.

Investiţii ale Guvernului Ungar la Timişoara

În acestă perioadă se desfăşoară mai multe investiţii importante pentru comunitatea maghiară din Timişoara, cu finanţare din partea Guvernului Ungar.

„Aşteptăm autorizarea unei creşe, amenajarea s-a încheiat. Pe strada Iuliu Maniu se construieşte o nouă clădire pentru Grădiniţa nr.10, care va costa 400.000 de euro, acuma se construieşte o bucătărie pentru Liceul <Béla Bartók>, unde toţi copiii să primească un prânz cald. Investiţie de aproape 200.000 de euro. Tot prin intermediul Guvernului Maghiar avem un program de after school, unde toţi copiii până în clasa a patra primesc o masă caldă. În 15 decembrie inaugurăm noul Centru Reformat, realizat tot cu ajutorul statului ungar, care a contribuit cu cinci milioane de euro. Este o construcţie fabuloasă, gândită de arhitectul Makovecz. Nu în cele din urmă, avem un proiect pentru transformarea cinematografului Arta, într-un modern centru cultural. Primăria a dat acest spaţiu în folosinţă Teatrului Maghiar. Aşteptăm rezolvarea problemelor de documentaţie, dezmembarea, apoi realizarea proiectului. Sperăm că în curând să înceapă lucrările. Pentru realizarea proiectului am primit deja o finanţarea de la statul maghiar, urmând să primim banii şi pentru lucrări. Cred că se ridică la un milion de euro. Construim un centru cultural pentru secolul XXI”, a mai spus Farkas Imre.