Foştii studenţi vietnamezi au revenit la Timişoara, după 45 de ani de ani la absolvirea facultăţii. „Nu am mai găsit căminul în care am stat“

În perioada anilor ’60-’70-80, statul vietnamez, distrus de război, avea nevoie de specialişti care să pună umărul la reconstrucţia ţării. Regimul comunist al României din acea perioadă i-a acceptat la studii. În urma acordului încheiat între România şi Vietnam, câteva mii de studenţi vietnameni şi-au făcut studii la noi în ţară. Peste 500 fiind absolvenţi ai Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara.

Acum, statul vietnamez doreşte să-şi exprime recunoştinţa faţă de cei care i-au ajutat atunci când au avut cea mai mare nevoie.

În urmă cu un an, în august 2018, un grup de vietnamezi, foşti studenţi ai Institutului Politehnic „Traian Vuia”, cum se numea instituţia în perioada 1969 – 1974, când studiau la Timişoara, a revenit în universitatea în care au învăţat, pentru o întâlnire de suflet.

O nouă delegaţie din Vietnam, a fost prezentă, sâmbătă, în Sala Senatului Universităţii Politehnica Timişoara, pentru o festivitate de înmânare a unor diplome şi medalii din partea Guvernului vietnamez, în semn de recunoştinţă pentru ceea ce a făcut pentru ei Institutul Politehnic din Timişoara.

În cadrul festivităţii, s-au acordat diplome Universităţii Politehnica Timişoara şi Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, precum şi medalii pentru foşti profesori.





Acestea au fost înmânate de Bui Trong Dinh, vicepreşedintele Asociaţiei de Prietenie Vietnam – România, şi de Vu Quang Trinh, fost student la Politehnica timişoreană, în prezent om de afaceri la Hanoi.

"Pur şi simplu nu am găsit căminul"

Vu Quang Trinh a absolvit Facultatea de Chimie Industrială în anul 1973.

“Distanţa dintre Vietnam şi România este de peste 10.000 de kilometri, dar am ţinut să venim pentru acest moment emoţionant. Eu am fost student la Chimie, iar după absolvire am lucrat la Institutul de Cercetare Chimică din Hanoi. Apoi, am fost repartizat la o fabrică unde s-a produs PVC-ul. Timişoara este schimbată. S-a dezvoltat foarte mult în 45 de ani. Pur şi simplu nu am găsit căminul. Multe s-au schimbat, au apărut multe clădiri noi. România s-a dezvoltat foarte mult. Oricum, pentru mine, profesori au devenit şi prieteni. Ne-au ajutat foarte mult ca noi să putem să contribuim la dezvoltarea Vietnamului”, a declarat Vu Quang Trinh.

“În România sunt stabiliţi oficial cam 500 de vietnamezi, dar sunt veniţi acum, la muncă, peste 4.000. Prietenia dintre români şi vietnamezi poate să fie un exemplu. Tot cam 500 de români trăiesc în Vietnam”, a spus Bui Trong Dinh, vicepreşedintele Asociaţiei de Prietenie Vietnam – România, care a absolvit Poltehnica din Cluj-Napoca, în 1974.





“Anul trecut a mai fost un grup de foşti studenţi din Vietnam. Facem o tradiţie din asta. I-am simţit foarte ataşaţi de ce au avut aici. A fost un gest frumos că s-au gândit şi la profesori şi au adus cadouri pentru ei. Acum, Universitatea Politehnica nu mai are studenţi vietnamezi. E o situaţie mai aparte, ei aveau de reconstruit o ţară după război”, a spus prorectorul Florin Drăgan.

Timişoara s-a înfrăţit cu o Danang

Vietnamezii au rememorat, alături de foştii colegi români, momentele plăcute petrecute în perioada studenţiei, şi-au reamintit echipele care se formaseră atunci între studenţi români şi vietnamezi, pentru a-i învăţa limba română, limbă pe care, deşi nu au mai folosit-o de peste 40 de ani, o vorbesc încă foarte bine.





“Este un gest frumos faptul că absolvenţii din Vietnam, de acum 45 de ani, s-au gândit să aducă diplome şi tablouri cadrelor didactice. Asociaţia noastră a fost înfiinţată în 2011. Printre lucrurile importante pe care le-am făcut este şi înfrăţirea între oraşele Timişoara şi Danang, lucru care s-a întâmplat chiar anul trecut. Vietnamul are o dezvoltare extraordinară. Are PIB-ul în fiecare an de peste 7%. În 1975, când s-a terminat război, populţia în cele două ţări, care acum sunt unite, era de aproximativ 60 de milioane, în prezent sunt pest 100 de milioane”, a afirmat Mihai Condescu, preşedintele Asociaţiei de Înfrăţire Lotus dintre România şi Vietnam.

În Timişoara trăieşte o mică comunitate de vietnamezi, au fost deschise şi două restaurante cu specific vietnamez. Există acum o nouă modă, ca firmele să aducă muncitori din Vietnam. Aceştia vin în România cu contracte de muncă pe perioade determinate.

