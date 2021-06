Festival cu şi despre refugiaţi şi migranţi, la Timişoara. Iniţiativă unică în Europa de Est. Cum devine mâncarea un liant între comunităţi FOTO

Afganul care a luat viaţa de la zero în Timişoara

Sâmbătă, refugiaţii s-au întâlnit la un picnic intercultural, la Muzeul Satului Bănăţean. Au fost persoane din Afganistan, Sudan, Irak sau Siria. Din nou, mâncarea a fost liantul. Basim Mujir este de aproape şapte ani în Timişoara. A luat totul de la zero. S-a ambiţionat să continue şcoala, aşa în acest an încheie clasa a noua, la Electromotor. Vorbeşte deja perfect limba română şi se implică în acţiuni de voluntariat.

„Am venit în România, pentru că aici erau deja bunicii mei, de mult timp, de aproape 15 ani. Am venit împreună cu familia. Am avut invitaţie, am venit legal. Am plecat din Afganistan pentru că era război şi nu eram în siguranţă. Am lăsat totul acolo şi am decis să venim aici. Primul an a fost foarte greu, eram mic, nici engleză nu vorbeam, nici română nu vorbeam. Pentru mine au fost trei ani grei, dar pentrui părinţi încă e greu, pentru că ei nu vorbesc bine limba română. Eu deja mi-am găsit echipă aici, prieteni foarte mulţi. Mă simt ca la mine în ţară”, a declarat Basim Mujir. Acum este voluntar la Asociaţia Logs – care sprijnă migranţii care ajung în Timişoara, şi se implică şi în organizarea festivalului TRAF.