Dispariţii misterioase. Doi tineri de aceeaşi vârstă, plecaţi din aceeaşi zonă, la interval de două luni: „Nu avem nicio explicaţie, nimic concret“

Dispariţiile a doi tineri de 23 de ani din Timişoara, unul masterand în ultimul an şi altul jandarm, le dau mari bătăi de cap poliţiştilor. La trei luni de la disparaţia primului dintre tineri şi la o lună de la dispariţia celui de-al doilea, Poliţia nu a reuşit să dea de urma lor, familiile aşteptând cu disperare să afle ce s-a întâmplat în cazul celor doi tineri.



Primul care a dispărut a fost Alexandru Vasile Sandu, masterand la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul UVT. Alexandru a fost dat dispărut după ce a plecat din cămin, în noaptea de 15 spre 16 decembrie 2019, şi nu s-a mai întors. Potrivit poliţiştilor, tânărul a plecat din cămin în noaptea de 15 spre 16 decembrie, în jurul orei 3.00. „La data dispariţiei, tânărul purta o geacă albastră de blugi, pantaloni albaştri tip blug, încălţăminte sport neagră. Semnalmente: înălţime 1,70, 70 kg, păr negru, drept în sus, ochii căprui”, se arată în anunţul privind dispariţia.



La distanţă de două luni, în noaptea de 15 spre 16 februarie, tot din Complexul Studenţesc din Timişoara a dispărut şi Mădălin Nisipeanu, un jandarm în vârstă de 23 de ani. Potrivit anunţului făcut de Poliţie, Mădălin Nisipeanu a plecat din Complexul Studenţesc cu un taxi, iar de atunci nu a mai fost văzut.



Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Timiş a declarat că până în acest moment tinerii nu au fost găsiţi, iar poliţiştii nu pot oferi date din anchetă. Mama primului tânăr dispărut a declarat că fiul ei a plecat în noaptea de 15 spre 16 decembrie 2019 din camera de cămin, iar de atunci nu mai ştie nimic de el şi nu are niciun indiciu cu privire la dispariţia fiului său.

„Nu avem nicio explicaţie. Nu avem concret nimic. Totul a fost bine şi ok. Cei de la Poliţie merg pe presupuneri, nimic concret. Nimeni nu ştie adevărul. Nu avea nici prietenă. Am vorbit cu el cu o zi înainte. Nu era abătut deloc pentru că a fost ziua lui. Era în ultimul an de master, era al cincilea an de când stătea în cămin. De pierdut, nu este pierdut, a fost plecat în America. E altceva, ceva ce pe mine mă depăşeşte”, a declarat Loredana Sandu, potrivit căreia Poliţia nu i-a percheziţionat nici măcar laptopul fiului ei pe motiv că, nefiind deschis un dosar penal, nu au dreptul să facă percheziţie informatică. Surse judiciare au explicat că pentru a avansa în anchetă, poliţiştii pot deschide dosar penal pentru lipsire de libertate, ocazie cu care pot cere şi obţine mandate pentru a percheziţiona laptopul în care s-ar putea găsi indicii cu privire la dispariţia lui Alexandru.